國安教育日︱4.15會展辦開幕典禮 港澳辦主任夏寶龍將以視頻方式出席並致辭

明日（15日）是「全民國家安全教育日」，香港特別行政區維護國家安全委員會當日早上將於香港會議展覽中心舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超表示熱烈歡迎，並衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的指導、關懷和支持。

李家超感謝夏寶龍一直對香港的指導、關懷和支持

李家超指，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年。十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為國家未來五年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。香港會主動對接「十五五」規劃，正全速編制首個香港五年規劃，為香港未來經濟社會民生發展提供清晰指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

務院新聞辦公室發布了《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示。李家超FＢ圖片

李家超說，今年2月10日，國務院新聞辦公室發布了《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示。《白皮書》闡明了中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，必須以「總體國家安全觀」為指導，把握「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

香港特區國安委舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，統籌系列學校和社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，有助推動全民自覺維護國家安全。