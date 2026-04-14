大棋盤︱渣馬研分兩日舉行 封路安排費思量

今年渣打香港馬拉松報名人數創新高，約12萬人報名，惟名額維持在7.4萬個，不少資深「跑友」抱怨未能中籤，無奈缺席這場一年一度的體育盛事。香港田徑總會早前表示，會考慮和研究仿效海外賽事，將比賽分成兩日舉行，以容納更多參賽者。不過背後考慮因素不少，包括市民對連續兩日封路的接受程度、不同部門配合等。

文體旅局局長羅淑佩本月初受訪時說，需小心謹慎考慮全馬賽事是否分兩日舉行，但認為半馬、10公里賽可考慮；也要思考田總是否有能力及預算，以及市民意見，「星期六都要封路是否可接受呢？」她指局方一直跟田總討論，路線及賽期會交由田總考慮，希望月內有初步建議予社會討論。至於會否改變全馬路線，終點設在啟德體育園，羅淑佩指中九龍繞道上落幅度比西隧更大，跑手容易「撞牆」，言下之意即不用考慮。

學者指可推廣城市軟實力

目前馬拉松大滿貫有「七大馬」，其中倫敦馬拉松每年吸引數以十萬計跑手報名、中籤率極低，主辦方正醞釀改革推出橫跨周末兩日的賽事，倘順利落實，總參賽人數將由現時約5萬人大升至10萬人，勢必超越紐約馬拉松，成為全球規模最大的全馬賽事。

對於分兩日舉辦香港馬拉松，業界和政圈樂見其成，教大健康與體育學系高級講師雷雄德認為，從推廣全民健身、城市宣傳角度，絕對值得支持，因馬拉松屬參與性運動，與七欖等觀賞性運動不同，「看球賽你不會健康了很多，但跑完步之後，整個人的健康就會好了」。他說社會共識是傾向支持分兩日舉行，無論是營造熱鬧氣氛，抑或向海外跑手說好香港、推廣城市軟實力等，正面價值比一日賽事多。

至於具體安排，雷雄德建議一日集中辦全馬賽事，半馬或10公里賽事則安排在另一日，以分散路段。不過他坦言，最大困難在於運輸部門是否願意配合封路，當局始終要平衡道路使用者的利益。

據聞，田總已成立小組研究不同方案，預料本月或下月向政府提交建議。知情人士指，至今未敲定是否分兩日舉行賽事，最大考慮是交通和封路問題，始終周六也有部分打工仔須上班，要兼顧對民生的影響，也要考慮路線設計，滿足參加者希望跑大橋、高速公路等具特色路段。

馬拉松常客、經民聯文體旅委員會主席陸瀚民認為，分兩日舉行能讓更多跑手參與，特別是吸引更多海外跑手來港，又指10公里與半馬、全馬賽事起點路線並不同，前者主要使用東廊，後兩者主要使用西九龍公路，相信只要賽事時間安排得宜，可盡量減低對交通影響。他強調，「跑手旅客」消費能力普遍屬中高客群，且傾向在港過夜消費，能為旅遊及餐飲業帶來顯著的經濟效益。

香港馬拉松2016年開始已升格為金級道路賽事，但要躋身大滿貫之列，似乎仍有一段距離，包括須把賽事精英化、完善賽道及相關配套等。知情人士說，大滿貫賽事名額僧多粥少，貴精不貴多，個別賽事更設有指定成績的高入場門檻，若香港馬拉松名額大增，相對地賽事便不夠精英化；同時要吸引更多頂級職業跑手落場，這方面要看田總能否「重金」吸引海外跑手來港。

聶風