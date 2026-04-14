《The Standard》專訪︱「內地企業出海專班」推出一站式平台支援 中國白酒業可借香港走向世界

環球貿易與文化軟實力密不可分，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，為協助內地企業透過香港拓展海外市場，當局設立的「內地企業出海專班」已推出一站式平台提供支援，並指「走出去」策略不僅是銷售產品，更是文化輸出，舉例中國白酒業可借香港走向世界，讓外國人體驗中國酒文化，加深對中國文化的欣賞，長遠轉化為經濟貿易效益，甚至對中國的認同感。

商務及經濟發展局局長丘應樺接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時表示，香港為內地企業制定的「走出去」策略不僅是銷售產品，還包括文化輸出。他稱，近期訪問貴州和四川後，他認為中國白酒產業可以利用香港作為酒類貿易樞紐的優勢走向國際，並讓瓶中故事流傳海外，「外國人透過白酒體驗中國酒文化，將對中國文化有更深的欣賞，這種文化共鳴可以轉化為實質的經濟貿易效益，甚至增強對中國的認同感」。丘應樺指出，香港可借在葡萄酒貿易方面的經驗，推動茅台、瀘州老窖及五糧液等中國知名白酒品牌拓展至全球。

丘應樺認為，中國白酒產業可以利用香港作為酒類貿易樞紐的優勢走向國際。資料圖片

為協助更多內地企業透過香港拓展海外市場，「內地企業出海專班」已推出一站式平台，提供金融、法律、會計、品牌行銷、物流、通信技術、基礎設施與房地產，以及檢測認證等領域的服務商。

丘應樺稱，有意「出海」的內地企業對香港專業服務需求強勁，特別是日益增長的保險需求。他認為，以香港作為跳板走向世界的內地企業，亦將於港設立地區總部，刺激本地經濟和勞動力市場，故香港推動內地公司拓展海外市場可謂雙贏。

他亦提到，香港鼓勵內地公司在港集資，亦帶動本港的首次公開招股及整體市場表現，而隨着內地供應鏈重組，香港可以把握機遇，發展成為高增值的跨國供應鏈管理中心。

另外，丘應樺分享了近日到訪四川的經驗，稱參觀了中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，看到都江堰作為四川的古代水利工程系統，感受到了地區的文化自信，並對博大精深的中國文化有更深的體會。

記者︰Helen Zhong