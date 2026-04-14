《The Standard》專訪︱丘應樺：中東戰局對本港影響有限 相信香港今年有望維持貿易增長勢頭

中東戰局不穩，環球經濟受到拖累。商務及經濟發展局局長丘應樺接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時指出，香港去年貿易表現強勁，進佔世界第五位，而今年首兩月出口按年增長分別為33.8%及24.7%，凸顯香港的國際貿易中心地位。他又指，本港與中東貿易額僅佔商品貿易總額的2%，中東戰局對本港影響有限，儘管能源價格上漲或會削弱市場需求，他相信香港今年有望維持貿易增長的勢頭。

香港躍升全球第五大商品貿易經濟體

香港貿易表現凌厲，丘應樺表示，今年1月及2月的出口增幅分別達33.8%及24.7%，增長強勁，凸顯了香港作為國際貿易中心的地位，而去年貿易表現令人驚喜，據世界貿易組織資料，本港去年商品貿易總額達到1.59萬億美元，按年增17.5%，全球排名上升兩位至第五，僅次於中國內地、美國、德國及荷蘭。

丘應樺又指出，本港去年的貿易增長主要受內地貨物強勁轉口所帶動，香港轉口了內地逾半的出境貨件，加上企業因中美關稅風險提前貿易，亦推動本港貿易增長。

商務及經濟發展局局長丘應樺接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪。

香港今年首兩月出口按年增長分別為33.8%及24.7%。資料圖片

借埃及打入非洲市場

港府現有9份自由貿易協定和24份投資促進及保護協定，其中東盟作為香港第二大貿易夥伴，去年對港貿易穩健增長。丘表示，與東盟及東北亞的貿易仍有進一步深化的空間，但本港亦積極擴大在哈薩克、烏茲別克、匈牙利等新興市場，以及中亞、東歐和非洲其他經濟體的貿易版圖。他又透露，烏茲別克希望在香港設立領事館，深化雙邊關係。

放眼未來，丘應樺提到，香港可利用埃及作為進入非洲市場的跳板，特別是電子產品市場，因非洲對電子產品的需求多年來一直非常強勁，而作為歐亞橋樑的土耳其亦有巨大的市場潛力。他又指，許多經濟實體正尋求利用CEPA開拓龐大的內地市場，「外國公司一旦在香港設立據點，即可立即成為香港公司，並在CEPA架構下享受相應的優惠待遇以進入內地」。

他又指出，貿易數碼化提升了商業效率，舉例粵港海關「跨境一鎖計劃」有效減少了兩地重複檢查，而清關點已覆蓋內地大部分一、二線城市。

丘應樺表示，香港正致力成為區域知識產權（IP）貿易中心。資料圖片

在港註冊IP更易進入內地市場

另外，丘應樺表示，香港正致力成為區域知識產權（IP）貿易中心，IP相關產業佔生產總值及總就業人數約30%， 而商標、專利和創新都是IP資產，買賣、授權和加盟等商業活動對大部分經濟領域有顯著的直接及間接影響。

丘應樺補充，政府目前正致力擴大IP貿易與估值的規模，並加強實質專利審查，旨在推動IP業務並帶來經濟效益。他透露，政府已於3月底完成IP稅務扣除的諮詢，將於今年內提交修訂條例草案。他亦指出，企業可利用香港完善的IP法規，在港註冊的IP可在內地快速審查，令企業更容易進入內地市場，「受歡迎的Labubu就是一例」。

他又提到香港計劃將專利審查員團隊擴充至約100人，並由國家知識產權局提供培訓。他補充指，香港的目標是在2030年取得開展實質專利審查的機構自主權。

他並謂，本港與中東的貿易僅佔商品貿易總額的2%，中東局勢對本港影響有限，香港的貿易今年有望維持增長勢頭。但他補充，能源價格上漲導致運費成本上升，成本轉嫁買家下，或削弱需求，對貿易造成壓力，而未來地緣政治的不確定性，加上全球貿易單邊主義和保護主義趨勢，仍將對本港整體貿易構成風險。

記者︰Helen Zhong

攝影：葉偉豪