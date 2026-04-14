國安教育日︱陳國基：回歸30周年成教育良機 加強青年國家認同感

「愛國主義教育工作小組」自2024年4月成立至今剛好兩年。政務司司長陳國基表示，除了完善法律框架，更重要的是在市民心中，特別是讓年輕一代知道維護國家安全的重要性，最終冀做到「自覺地」維護國家安全。

陳國基指，工作小組目標正是全方位、深層次地推動愛國主義教育，使意識植根於年輕人及學生心中。他相信，當青年自小培養出愛國愛港的情懷，便會自覺地守護國家和香港安全，形容這才是對抗外部勢力抹黑和圖謀「搞衰香港」的「最大免疫力」。

他分享稱，小組善用重要節日和紀念日作為切入點，提升社會對愛國主義的認識和愛國愛港氛圍。他舉例，過去兩年舉辦「國慶75周年新生代千人合唱慶國慶」、「紀念抗戰勝利80周年」、「東江水供港60周年」、「全運會及殘特奧會」等貼近生活、觸動人心活動，增強市民投入感。工作小組同樣重視中、長期工作，力求做到細水長流，包括在學校優化課程、安排教師和學生到內地交流考察、透過「弘揚中華文化辦公室」推廣中國歷史和中華文化等軟性措施。

多元貼地推愛國主義教育

陳國基鼓勵愛國社團、商會、同鄉組織等發揮橋樑作用，增強大家對香港的歸屬感；同時促進內地與香港的人文交流，組織青年參訪內地城市，讓他們親身感受國家發展成就，深化國民身份認同。

明年是香港回歸祖國30周年，陳國基指特區政府必定會藉此良機弘揚愛國精神，加強年輕人對國家的認同感和歸屬感。他表示將繼續以貼地、多元方式，推動愛國主義教育深入人心，讓每位市民特別是年輕人，都能為國家和香港感到自豪。