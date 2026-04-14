國安教育日︱陳國基：國安是一切發展的基礎 「香港五年規劃」將保障長遠穩定納入考量

今年「全民國家安全教育日」的主題是「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」。特區政府目標今年內完成首次制定「香港五年規劃」，政務司司長陳國基接受《星島》專訪時強調，政府將秉持「安全是發展的前提，發展是安全的保障」原則，在規劃中既把發展布局做好，也要從一開始就把維護國家安全和保障香港長遠穩定納入考量，為香港未來發展提供清晰路徑。

將國家機遇化為市民看得見成果

陳國基表示，已特別指示各政策局，必須主動、高效地對接國家「十五五」規劃戰略要求，透過「香港所長」服務「國家所需」。他在3月下旬已與轄下9個政策局分別舉行兩場籌備會議，督導並統籌協調他們的籌備工作，務求以「快、實、準」原則全速編制「規劃」。他強調，須將中央支持和國家發展帶來的龐大機遇，轉化為市民看得見、感受得到的成果。

他特別提到這次規劃工作展現全新行政立法合作模式，指行政長官提出建立政府和立法會共同研究、收集意見的機制，而立法會很快響應，成立「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」，形容是突破傳統，體現了上下一心。在行政主導下，他表示會善用行政立法良性互動、互相配合的優勢，將國家「十五五」規劃戰略部署，轉化為具體可落實的「香港五年規劃」行動藍圖。

國安法填補20多年不設防漏洞

回望2019年「黑暴」事件，陳國基認為是凸顯香港在國家安全方面的漏洞，形容香港回歸後一段長時間，在維護國安方面就如「沒鎖好門」、處於「不設防」狀態，讓反中亂港人士和外部勢力有機可乘，不斷挑戰「一國兩制」底線，甚至試圖通過參選立法會議員、區議員等方式奪權。

他感謝中央當年在香港最危急時果斷出手，從國家層面制定《香港國安法》，發揮「定海神針」作用，填補香港回歸20多年來國安「不設防」的漏洞。不過陳國基明言，在今天全力拼經濟、謀發展、惠民生的同時，必須記住國家安全風險仍然存在，千萬不能「好了傷疤忘了痛」、忘記2019年慘痛經歷和沉痛教訓。

世界百年未有的大變局正在加速變化，地緣政治風起雲湧，局部衝突、單邊主義、保護主義抬頭。陳國基說，全球不穩定因素增加，香港面對的國安風險也變幻莫測，相信挑戰不會減少，鬥爭也不會停止。

因此，他強調須以「總體國家安全觀」為指引，堅定維護國家主權、安全、發展利益，把維護國家安全貫穿在「一國兩制」實踐的整個過程；同時，須全面落實「愛國者治港」，確保管治權牢牢掌握在愛國者手中，堅持和完善行政主導。

以國安白皮書為指路明燈

國務院新聞辦公室早前發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，陳國基認為《白皮書》讓大家看清為何香港過去會「亂」，以及如何成功實現「治」，特區政府會以《白皮書》作指路明燈，堅持「有法必依、執法必嚴、違法必究」。

他總結道，深深明白維護國家安全是一切發展的基礎，若國家安全成問題時，一切發展都是空談；而持續的經濟和社會發展，同時能為國家安全提供堅實基礎與底氣，故特區政府會堅定不移，統籌好安全和發展兩大課題。

記者：陳俊豪

攝影：葉偉豪