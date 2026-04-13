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立法會｜醫衞局遲交逾千頁答覆文件 常秘罕有發信致歉承諾檢討

政情
更新時間：14:52 2026-04-13 HKT
發佈時間：14:52 2026-04-13 HKT

政府部門向立法會各委員會提交文件，不時被指時間太遲，以至無足夠時間閲讀及消化内容，可能影響審議質素。近日，特別財委會「遲交功課」情況再現，醫衞局遲交過千頁答覆，常任秘書長陳松青罕有致函立法會財委會主席吳永嘉致歉，並承諾會切實檢討經驗，審視工作優次及人手調配，避免同類情況再次發生。

逾千頁答覆三度延誤 醫管局範疇佔多數

新一輪特別財委會會議今日（13日）開鑼，政府部門上周起先後向立法會提交書面答覆解答議員提問。其中醫衞局會議環節於今日上午9時舉行，根據程序，負責回覆254條書面問題的醫衞局，原應於會議前兩個工作天，即4月9日下午5時前提交所有書面答覆。然而，局方最終分三次交文件，首次比限期延誤一小時，其後分別再延遲半日及一日才交畢所有中、英文回覆。據悉，不少延遲的書面答覆均屬醫院管理局範疇。

常秘致函明確致歉 稱需時確保內容詳實

醫衞局常任秘書長陳松青事後致函財委會主席吳永嘉，在信中兩次就事件向受影響議員致歉，承認情況不符財委會的既定時限要求，「我們明白有關情況不符合財務委員會既定時限要求，謹此致歉」、「局方再次就延誤提交一事致歉」。

信中解釋，由於回覆文件合共約1200頁，為求內容詳實，處理時間較預期長，因此未能在限期前完成。陳松青承諾，局方會切實檢討今次經驗，包括審視工作優次及人手調配，以期來年能加快處理議員提問，務求按時提交答覆，確保議員有充裕時間審閱。局方明白預算案審議時間緊湊，定必全力避免同類情況再次發生。

政府部門遲交文件非新鮮事

政府部門遲交文件予立法會並非新鮮事，如前立法會議員梁熙，2022年5月曾在大會口頭質詢環節批評政府部門多次遲交文件，妣衞生事務委員會以及財委會特別會議為例，稱政府在開會前不久才正式提交文件，議員根本沒有足夠時間消化內容及準備，冀政府日後更重視議會。時任政制及內地事務局局長曾國衞回應指，政府處理文件希望盡量做到仔細，收集意見或有延遲，會向政府內部反映，呼籲盡快交文件作改善。

相關新聞：港島東西聯網研合併 議員不滿前一晚先有文件 盧寵茂回應有骨？｜Kelly Online

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