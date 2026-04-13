遭陳克勤批「反對派技倆」搬弄是非 何君堯反擊：try your best管制油價 陳克勤一圖回應

立法會議員何君堯於上周財委會會議上，由於被指離題及超時發言，遭主持會議的財委會副主席陳克勤制止，事後於社交平台指控陳克勤「護短」。陳克勤昨日撰千字文反擊，指何君堯離題在先，如此言論令人聯想起昔日反對派搬弄是非的技倆。

何君堯指「try your best」 等陳克勤「招手」

何君堯昨晚在社交平台再反擊，指「你我之間應把精力放在民生事上，期望你作為行政會議成員，能try your best帶領民建聯和一眾議員，包括埋內副，我一齊向政府爭取立法管制油價！我誠意等着你的招手！勇往直前，為民服務。」

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何君堯在社交平台回應陳克勤，但附上「try your best」一句，似帶諷刺意味。何君堯fb帖文

陳克勤疑似回應何君堯的「招手」。陳克勤fb帖文

陳克勤po「與狗握手」照

「try your best」一說，源於18年前陳克勤初出道首次當選立法會議員時，受訪時不慎讀錯「try our best」的英語發音，何君堯的回應或有諷刺意味。

何君堯帖文發出約1小時後，陳克勤在社交平台貼出一張AI生成圖片，圖中他與一隻狗握手，說明寫道「好朋友」，疑似回應何君堯「招手」一說。