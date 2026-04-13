大棋盤︱內副難約束何君堯？批陳克勤「護短」惹同僚不滿

立法會財委會上周通過18億元柴油補貼撥款，措施由政府公布到獲立法會通過不足24小時，體現行政立法高效配合。不過會議期間發生小插曲，選委界何君堯不滿提問被主持會議的財委會副主席陳克勤制止，批評對方「護短」，陳克勤昨日罕有地發千字文反擊，更豪不客氣形容何君堯的表現令人聯想到昔日的反對派，只是博流量。何君堯向來作風強悍、金句多多，但他本屆開始出任內會副主席，成為議會三把手，今次舉動引起部分議員不滿，質疑他不顧體面。

何君堯原指「唔使佢答」 發言過後卻指要官員回應

委員會發言規則與大會不同，議員和官員通常有3或4分鐘「連問連答」時間，節奏較緊湊。油價飆升對不同行業已造成影響，上周臨時加插的財委會，要求發言議員眾多，因此陳克勤拿捏較嚴，問答要在3分鐘內完成，並提醒議員精簡提問。

當日何君堯發言到近2分半鐘時，陳克勤已詢問需否留時間給官員回應，何表明「我唔使佢答，我畀意見」，並繼續發表議論，但發言尾聲又改變主意，稱「畀12秒」官員回答。陳克勤截停並提醒何君堯發言離題，引起後者不滿。

相關新聞：

油價急升︱財委會通過18億燃油補貼撥款 議員憂落油公司口袋 當局 : 會做好監察

立法會兩資深議員開火 何君堯指控為官員「護短」 陳克勤800字長文還擊：令人聯想當年反對派搬弄是非技倆

陳克勤罕有嚴詞批評同僚

有資深議員表示，議員自行用盡連問連答時間並不少見，舉例當日財委會上，實政圓桌莊豪鋒同樣用盡3分鐘時間，與其師傅田北辰風格一樣，但這是個人選擇，「你接受到結果就得，可能官員唔會回應你意見」；一般而言，主席可酌情讓官員超時回應，但當日何君堯關注點，很多議員已問過，加上陳克勤事前已提醒財會不講政策問題，只能問撥款相關，「揸正嚟做」無可厚非，何君堯不應反過來指摘主席。

有民建聯中人就指，陳克勤處事作風穩重，以嚴辭批評同僚，更與昔日反對派「搬弄是非的技倆」相提並論，非常少見，可見他極度不滿，「你可以不同意主持判斷，理性討論，但直接指控他『護短』就太過份，他（陳克勤）也不是省油的燈」。

另一議員則指，沒看會議全程的市民隨時產生錯覺，認為議會「把關不力」，有損立法會形象，甚至為一些存心抹黑立法會工作的人提供「子彈」。

內副仍難約束何君堯言行？

已任第三屆議員的何君堯個性鮮明，屢有爭議言行，過往因敢於與反對派鬥爭而備受器重；近年他在議會亦「𥄫實」政府撥款申請，時而批評官員，去年更一度揚言會就《預算案》投反對票。今屆何君堯「爆冷」成為議會第三把手，政界原先期望內會副主席一職可令他有所「約束」，減少出位言論，他似乎亦對新身份頗為自豪。他月初在立法會討論虐兒議題時以自己為例，建議要有適當體罰，「唔打我今日點做到內副？」

有議會板塊領袖苦笑指，何君堯當上內副後「乖得嗰一兩個月」，但如今依舊我行我素，又指他今屆已不止一次挑起火頭，例如月初人事編制小組委員會議，審議房屋局處理簡樸房政策首長級有時限職位期間，他不斷重複兼超時提問同一問題，最後投下唯一反對票。「其實項目主要爭議內容，政府會外已經解答晒，佢追住一個問題唔放，觀感上會令人覺得得佢一個把緊關咁，去取悅佢班支持者，但事實明顯唔係咁。」

該人又擔心何君堯舉動，向新丁作出不良示範，甚至認為明年內會推舉副主席時，有否機會考慮一下其他人選。內會主席一般做足4年，副主席則不時換人，經過近日事件，何君堯已惹來不少同僚微言，但明年能否冧莊，始終需由更高層次拍板。

聶風