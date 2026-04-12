李家超晤國家網信辦主任莊榮文 簽備忘錄深化創科合作

行政長官李家超與國家互聯網信息辦公室主任莊榮文在香港會面，並見證創新科技及工業局局長孫東與國家網信辦副主任王京濤，共同簽署《關於創新科技發展的合作備忘錄》。雙方將在人工智能、數據跨境等範疇加強合作，以支持香港建設國際創科中心，更好融入國家發展大局。

備忘錄涵蓋AI數據跨境等重點範疇

備忘錄涵蓋推動人工智能、數據跨境、區塊鏈等重點範疇，目標是落實國家「十五五」規劃，支持香港建設國際創新科技中心，並推動以科技創新為主體的新實體經濟。雙方同意進一步加強合作，共同推動新質生產力發展、深化網絡安全合作，及加強國際交流與推廣。

行政長官李家超（右）與國家互聯網信息辦公室主任莊榮文（左）會面。

李家超：數字經濟發展合作新里程

李家超感謝國家網信辦一直支持香港創科發展，並指特區政府會主動對接國家「十五五」規劃，全力建設香港成為國際創新科技中心。他認為，此次簽署的《合作備忘錄》標誌著雙方在數字經濟發展的合作邁向新里程，充分體現國家對香港創科發展的高度重視和支持。

李家超續指，香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，與國家網信辦深化合作，進一步推動粵港澳大灣區的數據跨境流動，共同為國家科技強國建設貢獻力量。