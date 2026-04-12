立法會兩資深議員開火 何君堯指控為官員「護短」 陳克勤800字長文還擊：令人聯想當年反對派搬弄是非技倆

立法會財務委員會上周五（4月10日）通過為期兩個月、涉及18億元的柴油補貼撥款，協助受高油價衝擊的相關行業渡過難關。會議期間，身兼內會副主席的選委界議員何君堯，發言時嘗試問及整體油價政策事宜，被主持會議的財會副主席、民建聯陳克勤制止。何君堯事後在社交平台批評「這樣護短實在難看」。

作為現屆最資深議員之一的陳克勤今日（12日）在社交平台以800多字長文公開反擊，指作為會議主持有責任確保提問內容合乎會議主題，何君堯當日會議自身中途離場一大段時間，不知官員已仔細回應過他的關注，亦沒有預留充足時間予官員回應，事後更在社交平台發表誤導公眾的言論。陳克勤認為，此舉令人聯想起當日反對派搬弄是非、斷章取義的技倆。

何君堯發言前稱「不需官員回應」 事後呻主持「不用司長回應」

當時何君堯在特別會議上提出兩個主要關注，其一是政府的補貼要「落到用家袋」，其二是政府在政策上在對油價作規管，接近用盡3分鐘連問連答時間，在時間只剩約20秒時，向官員表示「俾12秒你，做定係唔做（規管油價）？」陳克勤隨即提醒他，提出的見要與議題相關，隨後安排下一名議員發言。

何君堯當日下午在社交平台表達不滿，指：「當我要求司長（財政司副司長黃偉綸）回應之時，主持陳克勤卻說與主題無關不用司長回應，這樣護短實在難看！」

陳克勤在社交平台反擊，指何作為資深議員，發言時要求政府就限制油價修例，明顯脫離撥款審議範疇。此外在整個會議中，他是僅有兩位用盡連問連答時間而不留空間予官員回覆的議員之一。而由於何君堯只在會議開始和提問時在席，故未知悉其關注的內容已有數位議員提出，並獲官員詳盡回應。

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陳克勤：令人聯想當日反對派搬弄是非 以偏概全博取流量

他又提到，何君堯發言時已首先聲稱「不需要政府回應」，其後卻在發言完畢時要求官員回應其長遠政策建議。「如此表現，難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆：利用發言時間攻擊政府，搬弄是非，事後將斷章取義的影片上傳網絡，以偏概全地博取流量。」陳克勤認為，這議政方式明顯有違良性互動，致力改善民生，並確保政府政策有效執行的議事原則。

陳克勤指已基於尊重，多次酌情讓其完成發言，充分表達意見，又認為何是身兼內務委員會副主席的資深議員，理應深諳議會運作和特別尊重《議事規則》，「然而其表現卻與議會所需的專業標準背道而馳，並於會後發表與事實不符的攻擊言論，本人深感遺憾與失望。」