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國安教育日︱陳茂波：安全與發展相輔相成 協調推進才能確保長治久安持續繁榮

政情
更新時間：12:45 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:45 2026-04-12 HKT

財政司司長陳茂波表示，當前百年變局加速演進，國際局勢更趨複雜多變。部分地區的戰火未息、熱點問題仍在燃燒，部分則社會動盪不安。這些挑戰清晰而立體地折射出一點，國家安全着實地存在於不同領域，例如金融、能源、科技、糧食、海外利益等，而且環環相扣。香港必須牢固樹立總體國家安全觀，全面提升風險防範與遇事應變的能力。

陳茂波在網誌表示，本周三（4月15日）是「全民國家安全教育日」，今年主題是：「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」。安全是國家存在與發展的基礎，是社會穩定與人民福祉的支撐。安全與發展兩者相輔相成：安全是發展的前提，發展是安全的堅實保障。只有協調推進，才能確保長治久安、持續繁榮。

他指，今年2月公布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，提出維護國家安全的「六個堅持」，當中亦包括「堅持統籌發展與安全」。事實上，香港作為自由開放的國際金融、貿易、航運和創科中心，必須持續地把握好發展與安全，在開放中維護安全，在鞏固和提升自身優勢、鼓勵和促進創新的同時，也要着重防範風險於未然。

陳茂波表示，在鞏固和提升自身優勢、鼓勵和促進創新的同時，也要着重防範風險於未然。陳茂波網誌
陳茂波表示，在鞏固和提升自身優勢、鼓勵和促進創新的同時，也要着重防範風險於未然。陳茂波網誌

批出首批穩定幣發行人牌照  例證平衡安全與創新發展

他指，金管局最近根據《穩定幣條例》批出首批穩定幣發行人牌照，正是平衡了安全與創新發展的具體例證。當局對穩定幣的原則是：它有相當潛力解決經濟活動特別是跨境交易與支付所存在的痛點，而金融穩定、反洗錢與保障用戶和消費者的底線，亦必須堅守。因此，金管局對發牌採取穩慎漸進的態度，當中發行人須具備較強的合規能力，是重要的考慮因素之一。

陳茂波又稱，穩定的能源供應關乎到社會民生和經濟運行。本港約八成石油產品來自內地，在國家的堅實支持下，本港的能源供應保持穩定。因應能源供求的最新情況，特區政府已成立「跨部門監察燃油供應專責組」，密切監察燃油市場動態，並建議四項短期措施，其中包括為柴油價格做出補貼，為受顯著衝擊的行業及民生服務提供支持。有關撥款已獲立法會迅速批准，政府正加快落實細節。

香港必須將安全置於發展的核心

他又提到，中長期而言，要繼續積極推動香港能源的綠色轉型，包括透過加強區域合作，逐步擴充零碳能源比例，邁向《香港氣候行動藍圖2050》所訂「淨零發電」目標，增加香港能源結構的多元和韌性。特區政府計劃在2035年前將零碳能源發電比例提升至約六至七成。最新的輸電系統強化工程有望於今年內完成，屆時香港可循序引入更多零碳電力。

陳茂波強調，當今國際形勢風雲變幻，地緣政治博弈加劇，從金融市場到能源供應，風險和挑戰存在於各個領域。面對不斷變化的新形勢，香港必須將安全置於發展的核心，同時以高質量發展夯實安全的根基。惟有堅持統籌發展與安全，香港才能在變局中開新局，譜寫出更加繁榮穩定、加速前進的新篇章。

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