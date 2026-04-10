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夏寶龍訪大灣區三市 調研港澳對接「十五五」規劃 多名特區官員隨行

政情
更新時間：21:52 2026-04-10 HKT
發佈時間：21:52 2026-04-10 HKT

中央港澳辦、國務院國澳辦主任夏寶龍到粵港澳大灣區調研，先後到訪深圳、東莞及惠州等城市。特區政府多名問責官員隨行，包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶、教育局局長蔡若蓮等。

夏寶龍調研大灣區發展

據港澳辦網站公布，夏寶龍4月7日至10日期間，前往深圳、東莞、惠州等粵港澳大灣區城市進行調研。是次行程主要圍繞支持香港、澳門如何主動對接國家「十五五」規劃，並深度參與粵港澳大灣區的建設，以期更好地融入並服務國家發展大局。

從港澳辦公布的圖片可見，夏寶龍分別到訪深圳證券交易所、香港國際機場東莞空港中心、深圳希華愛康健醫院、國宏嘉信資本、松山湖國際機器人產業基地、香港理工大學大亞灣研究院、伯恩精密（惠州）有限公司等地調研。

中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，以及香港中聯辦副主任張勇亦有參加本次調研活動。

圖片來源：港澳辦

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