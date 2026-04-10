林鄭前特首辦遷灣仔入境大樓 搬遷裝修費280萬 年度預算397萬
更新時間：20:16 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:16 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:16 2026-04-10 HKT
前特首林鄭月娥的前任行政長官辦公室，由金鐘太古廣場搬至灣仔入境事務大樓。行政署長伍江美妮今日（10日）以書面回覆立法會議員提問時透露，該辦公室於2026/27年度的預算開支約397萬元，較2025/26年度修訂預算增加22萬元，主要用於支付該年度員工約滿酬金；辦公室的搬遷及裝修費用則合共約280萬元。
伍江美妮指，位於灣仔入境事務大樓23樓的前任行政長官辦公室已於2025年4月正式運作。該辦公室於2025/26年度的修訂預算開支為375萬元，較2024/25年度實際開支減少579萬元，主要是由於遷往政府物業後節省了租金及相關開支。
她續稱，該辦公室於2026/27年度的預算開支約397萬元，較2025/26年度修訂預算增加22萬元，主要用於支付該年度員工約滿酬金；搬遷及裝修費用則合共約280萬元。
此外，根據前任行政長官辦公室提供的資料，截至2026年2月底，林鄭月娥在2025/26年度以前任行政長官身份共出席約650次推廣或禮節性活動。
記者：黃子龍
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