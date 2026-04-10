香港回歸祖國30周年｜政府：慶祝活動明年全年舉行 正開展前期規劃統籌和準備工作

明年將迎來香港回歸祖國30周年，有議員關注當局初步有何計劃慶祝回歸30周年，以及是否在2026/27年度預留撥款。民政及青年事務局常任秘書長李百全表示，香港回歸30周年慶祝活動將於2027年全年舉行，政府正開展前期規劃、統籌和準備工作。

將成立督導委員會統籌 慶祝活動包括大型慶典和亮點活動等

李百全指出，政府將在2026/27年度成立一個督導委員會，就策劃、制訂策略和統籌等方面提供整體督導，並會設立專責事務組和辦公室，負責策劃和統籌一系列的慶祝活動，包括大型慶典和亮點活動、社區參與項目，以及在內地及海外主要城市舉辦宣傳活動等。由於慶祝活動仍在早期構思和研討階段 ，因此暫 時未有整體開支數字和具體資料。

另一立法會議員何君堯關注針對海外反對勢力的抹黑，政府增撥了多少資源予新聞處及相關部門進行「國際公關」與「說好香港故事」，署理政府新聞處處長柯翠玲表示，作為政府的新聞傳訊機構，政府新聞處一直透過不同方式向海外宣傳和推廣香港的優勢和機遇，廣發有助推廣香港的利好新聞或消息，舉辦宣傳活動和製作宣傳資料，以支持香港駐內地和海外經濟貿易辦事處的推廣工作和活動；亦會持續密切留意各地媒體有關香港的報道，以了解各界人士的看法，並由相關部門就針對香港的失實、偏頗、誤導或污衊信息(包括不利國家安全的不實報道甚至惡意抹黑)果斷反駁、直斥其非，以正視聽。新聞處有關的對外宣傳推廣措施是公共關係工作的一部分，並無相關資源的分項數字。

她續指，作為政府在海外的官方代表機構，香港駐海外經濟貿易辦事處(經貿辦)致力與國際社會及海外各界人士(包括覆蓋國家的政府官員、智庫、傳媒、學術界、文化界、商界和其他輿論領袖)保持緊密溝通及交流，對外推廣及解說特區政府的各項重要政策和香港在「一國兩制」下的獨特優勢。經貿辦亦不時會見傳媒，主動在媒體撰文，駁斥海外反對勢力的抹黑，以正視聽，並積極支持和參與由當地政府、商界組織和團體籌辦的不同會議及論壇，從而做好宣傳和推廣香港的工作，說好香港故事。有關工作屬經貿辦整體工作的其中一環，故此其所涉及開支及預算開支難以分開量化。

記者：黃子龍