國家安全教育日︱孫玉菡 : 鼓勵社福界把握「十五五」規劃機遇 做深做實粵港澳大灣區社福合作
發佈時間：18:36 2026-04-10 HKT
勞工及福利局、社會福利署和香港社福界心連心大行動今日（10日）聯合舉辦香港社福界維護國家安全研討會，探討香港社福界與國家「十五五」規劃的對接，並聚焦交流社福界自發維護國家安全的舉措，以護航「一國兩制」事業的高質量發展。
社福界維護國家安全研討會 現場逾300位社福機構管理層出席
研討會由勞福局局長孫玉菡主禮，現場超過300位社福機構管理層出席，另約9 000位社福界人員以線上方式參與，充分體現整個社福界對國家安全的高度重視。中聯辦社會工作部副部長周和及心連心學院院長譚贛蘭亦有出席。
孫玉菡致歡迎辭時表示，國務院新聞辦公室今年2月發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，深入闡明中央政府對香港維護國家安全的原則立場，系統總結了香港維護國家安全的經驗，對香港社會各界具有重大的啟示和指導意義。香港特區政府去年順利完成第8屆立法會換屆選舉，全面落實「愛國者治港」原則，準確貫徹「一國兩制」，是鞏固香港國家安全屏障的一項重要實踐。他指社福工作任重道遠，期望社福界繼續與政府並肩同行，積極推動維護國家安全，讓社會可以集中精力拼經濟、謀發展、惠民生。
孫玉菡又指，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，如何充分發揮香港所長服務國家所需，從而更好地融入國家的發展大局，正是香港各界需要深思和行動的議題。他鼓勵社福界把握「十五五」規劃的機遇，做深做實粵港澳大灣區的社福合作，為國家的發展建設貢獻香港力量。
李慧琼分享對國家「十五五」規劃真知灼見
全國人民代表大會常務委員會委員、立法會主席李慧琼亦應邀分享她對國家「十五五」規劃的真知灼見，並跟與會者探討如何進一步強化「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐。
研討會的另一環節邀請了6間社福機構代表，分享其自發維護國家安全的舉措和實踐心得，讓社福界交流借鏡，互相砥礪，把各項維護國家安全的措施更有效地融入日常運作之中，共同履行社福界在維護國家安全方面的使命和責任。
孫玉菡最後為研討會作總結回應，指社福界於過去一年積極響應勞福局及社署推廣國家安全的工作，除了參與國安研討會、分享會及參觀國家安全展覽廳外，亦透過社署專項基金的資助，自發舉辦有關認識國家事務及維護國家安全的培訓項目、安排員工參加內地交流團等。他相信，隨着更多社福界同工加深對國家的認識，日常服務必能展現更廣闊的視野與更深厚的家國情懷，促進兩地社福服務的發展和融合。