國家安全教育日︱孫玉菡 : 鼓勵社福界把握「十五五」規劃機遇 做深做實粵港澳大灣區社福合作

勞工及福利局、社會福利署和香港社福界心連心大行動今日（10日）聯合舉辦香港社福界維護國家安全研討會，探討香港社福界與國家「十五五」規劃的對接，並聚焦交流社福界自發維護國家安全的舉措，以護航「一國兩制」事業的高質量發展。

社福界維護國家安全研討會 現場逾300位社福機構管理層出席

研討會由勞福局局長孫玉菡主禮，現場超過300位社福機構管理層出席，另約9 000位社福界人員以線上方式參與，充分體現整個社福界對國家安全的高度重視。中聯辦社會工作部副部長周和及心連心學院院長譚贛蘭亦有出席。

勞福局局長孫玉菡在研討會上致辭。政府新聞處

全國人民代表大會常務委員會委員、立法會主席李慧琼為研討會主講對接國家「十五五」規劃及強化「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐。政府新聞處

社福機構代表在研討會上分享其自發維護國家安全的舉措和實踐心得。

孫玉菡致歡迎辭時表示，國務院新聞辦公室今年2月發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，深入闡明中央政府對香港維護國家安全的原則立場，系統總結了香港維護國家安全的經驗，對香港社會各界具有重大的啟示和指導意義。香港特區政府去年順利完成第8屆立法會換屆選舉，全面落實「愛國者治港」原則，準確貫徹「一國兩制」，是鞏固香港國家安全屏障的一項重要實踐。他指社福工作任重道遠，期望社福界繼續與政府並肩同行，積極推動維護國家安全，讓社會可以集中精力拼經濟、謀發展、惠民生。

孫玉菡又指，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，如何充分發揮香港所長服務國家所需，從而更好地融入國家的發展大局，正是香港各界需要深思和行動的議題。他鼓勵社福界把握「十五五」規劃的機遇，做深做實粵港澳大灣區的社福合作，為國家的發展建設貢獻香港力量。

李慧琼分享對國家「十五五」規劃真知灼見

全國人民代表大會常務委員會委員、立法會主席李慧琼亦應邀分享她對國家「十五五」規劃的真知灼見，並跟與會者探討如何進一步強化「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐。



研討會的另一環節邀請了6間社福機構代表，分享其自發維護國家安全的舉措和實踐心得，讓社福界交流借鏡，互相砥礪，把各項維護國家安全的措施更有效地融入日常運作之中，共同履行社福界在維護國家安全方面的使命和責任。

孫玉菡最後為研討會作總結回應，指社福界於過去一年積極響應勞福局及社署推廣國家安全的工作，除了參與國安研討會、分享會及參觀國家安全展覽廳外，亦透過社署專項基金的資助，自發舉辦有關認識國家事務及維護國家安全的培訓項目、安排員工參加內地交流團等。他相信，隨着更多社福界同工加深對國家的認識，日常服務必能展現更廣闊的視野與更深厚的家國情懷，促進兩地社福服務的發展和融合。