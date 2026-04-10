議員倡利用盛事「票尾」刺激消費 羅淑佩鼓勵業界探討：一場啟德4萬多張 屬薄利多銷

旅發局今早（10日）向立法會經濟發展事務委員會簡介新一年度的工作計劃。有議員建議更好使用本港盛事活動「票尾」推動不同業界的協助，刺激本地消費，以及做好「一程多站」旅遊。旅發局透露，8月、9月計劃與大灣區城市再次一同「出海」到東南亞國家推廣大灣區。

自由黨邵家輝關注有些地方旅遊與香港「爭生意」，如日本及南韓，但看到日本首相高市早苗近半年的言論令到不少港人及內地人感到憤怒，少了遊人到當地旅遊，故是否間接對香港旅遊有幫助，旅發局如何分析這個狀況。他亦稱，今年有約16.6億元撥於旅發局，增加超過3分之1，問及會否向優質旅遊服務協會增撥資源，一同推動不同的工作。

劉鎮漢：內地客雖減少遊日 惟分散至東南亞各地

旅發局總幹事劉鎮漢表示，過去一、兩年因匯率問題，去日本或南韓的吸引力大增，當匯率有所改變時，相信旅客會分散到不同地方，且加上目前日本的情況，的確少了港人或內地人到訪當地，但他們都會找其他地方，如東南亞等地都有得益，因此旅發局要做更多推廣吸引他們來港。至於優質旅遊服務協會，他指旅發局已支持該會工作多年，若有任何計劃，可以大家有更多合作及支援。

議員促推廣吸高端客 羅：須有原因讓他們必須來港

民建聯何俊賢表示，產學研旅遊、高端遊艇及醫療旅遊，可能都是香港未來發展方向，但旅發局的文件中未有詳述相關內容，公眾如何能了解當局工作方向，以及如何運用科技增強旅客在港體驗。

劉鎮漢表示，在吸引過夜旅客過程當中，有不同新客源可繼續開放，包括正在做的產學研旅遊，而遊艇、醫療旅遊則正在研究，與業界溝通中，而旅發局正製作不同宣傳片，宣傳香港不同範疇旅遊資源。至於科技方面，他指旅發局正發展人工智能，協助旅客可在網上規劃不同旅遊路線等。

經民聯林偉全表示，有商界反映希望政府可針對高端客戶的喜好做更多推廣，舉例之前做了一些地道美食推廣，對高端客戶吸引不大，當局會否考慮多利用香港米芝蓮餐廳、六星酒店等多做推廣。

文體旅局局長羅淑佩表示，高端客群不只是靠推廣，而是有甚麼令他們必須要來到香港，舉例與巴塞爾藝術展的5年協議，就是一個很肯定每年3月，都會有一群高端客群會為此來港。她亦稱，會藉一些契機去推廣香港「世一」的餐廳、酒店、機場及跑馬等，強調這些都是只在香港才有的事。

姚柏良倡盛事「票尾」刺激本地消費

選委界姚柏良表示，國家於3月16日印發了《關於促進旅行服務出口擴大入境消費的政策措施》，正是推動服務貿易及服務消費的聯動發展去擴容升級，營造更有吸引力的國際消費環境，認為國家未來5年已明確要加大力度吸引海外遊客到內地消費，香港應做好「一程多站」的示範城市，那怕旅客只是經香港到內地，都可以「過河濕腳」有些幫助，關注如何把握這個大趨勢。他又建議多利用本地活動的「票尾」與不同行業，包括消費、餐飲等協作，令整體盛事效益進一步提升。

羅淑佩表示支持「票尾」的協作，指是一個薄利多銷的策略，舉例啟德體育園一場演唱會有4萬多張「票尾」，如何吸引到他們在香港有更多消費，建議商會、旅遊業界或零售業界應多作探討。她續稱本港有幾項旅遊重點並行，包括吸引更多海外旅客、延長留港時間及「一程多站」，而「一程多站」來港的旅客未必能留很長時間，故必須做到平衡。

旅發局將與內地和澳門再「出海」到東南亞推廣大灣區

劉鎮漢補充，現時八成長途客來港已是「一程多站」，即訪港後去澳門或內地，而短途旅客則有六成，今年計劃與內地及澳門，在8月、9月再次一同「出海」到東南亞國家推廣大灣區。

記者：郭詠欣