政府擬補貼油價︱田北辰關注小型營運商情況 憂補貼不足未必能維持班次不減

就政府明日（10日）將把補貼商用車輛的方案提交立法會財委會審議，實政圓桌召集人田北辰今日表示，歡迎政府迅速回應業界訴求，形容「政府今次都算快手」，並期望明日會議能深入討論細節，尤其關注不同規模營運商在補貼下的實際受惠程度。

田北辰指出，新界西北有不少邨巴服務。據他了解，目前部分邨巴路線在早上最繁忙的班次雖能坐滿，但頭班及尾班車的載客量可能僅得一半。對營運商而言，利潤已處於單位數百分比的「薄利」狀態，但因要顧及居民出行需要，不能輕易削減班次，令他們處於兩難。

他進一步分析，在燃油價格高企下，大規模公司於「戰事」（意指油價高峰）前，每公升柴油折後價約7元，最高峰時曾升至12元，即每公升上升了5元。政府今次提出一次性補貼兩個月，每公升補貼3元，再加上隧道費減免，相信能起到實際幫助，期望能協助業界繼續維持現有班次而不需削減服務。

然而，田北辰關注小型營運商的情況。他指出，小型公司能獲得的燃油折扣較少，其實際油價升幅可能達每公升7至8元。在此情況下，政府補貼3元是否足以讓他們維持全部班次而不作削減，目前仍難以判斷。

他表示：「我希望明日財委會上可以搞清楚呢個問題。唔同公司嘅油價折扣唔同，即係成本唔同，到底3蚊幫到幾多呢？」他將在會議上跟進不同規模營運商在補貼後的實際成本差距，以確保政策能精準支援有需要的業界。