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主要官員外訪︱過去3年開支逾4600萬 陳茂波最高 議員關注會否設KPI

政情
更新時間：19:04 2026-04-09 HKT
發佈時間：19:04 2026-04-09 HKT

立法會財務委員會下周一（13日）起一連五日舉行特別會議 。有立法會議員向政府查詢所有政治任命官員及首長級人員於過去3年的外訪次數及所牽涉的開支，並關注政府會否就每次的外訪行程制訂相應的關鍵績效指標，以確保公帑用得其所。政制及內地事務局常任秘書長黃少珠以書面回覆指，外訪考察通常著重於建立人脈、增進了解、推廣優勢，以及促進合作意向，每次外訪的成果未必能獨立量化。

財政司司長陳茂波外訪35次開支最高  達1,195萬元

黃少珠表示，特區政府政治任命官員外訪活動的相關開支，由相關辦公室／政策局的總目各自分別承擔。一般而言，政治任命官員都會盡量利用外訪時間與當地的相關官員及機構接觸，以加深相互了解和開拓合作機遇，並對外說好中國和香港故事，發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢。

她指，相關政府及企業最終是否與香港政府及商界合作，取決於多方因素，包括國際局勢、政策及投資考量、合作方意願及成熟度等，並不一定單靠個別外訪便能夠直接促成。

從附表中可見，多位主要政府官員過去3年進行了多次海外訪問，共涉逾4600萬港元，其中財政司司長陳茂波的外訪開支最高，達1,195萬港元，共外訪35次，佔4600萬元的四分一。政務司司長陳國基期間外訪24次，開支為133萬港元。律政司司長林定國外訪35次，開支為194萬港元。

在各政策局局長方面，商務及經濟發展局局長丘應樺外訪次數最多，達50次，開支為721萬港元。財經事務及庫務局局長許正宇外訪34次，開支507萬港元。

保安局局長鄧炳強外訪25次，開支49萬港元。環境及生態局局長謝展寰外訪30次，開支189萬港元。發展局局長甯漢豪及房屋局局長何永賢各外訪10次，開支分別為17萬港元及79萬港元。民政及青年事務局局長麥美娟外訪20次，開支46萬港元。文化體育及旅遊局局長羅淑佩外訪32次，開支272萬港元。

記者︰黃子龍

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