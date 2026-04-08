社運人士古思堯病逝 終年80歲 罹患直腸癌多年
更新時間：17:17 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:17 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:17 2026-04-08 HKT
患末期直腸癌的社運人士古思堯今午（8日）因病離世，終年80歲。據保釣行動委員會發公告，古思堯今日下午1時許，在兒子陪同下於明愛醫院安詳離世。
古思堯因抗議活動多次入獄，最廣為人知形象是自製「棺材」道具，參與示威，例如2023年區選前打算抬「棺材」前往選舉事務處示威，但未出門前已被拘捕，被控「企圖煽動」，於2024年被判囚9個月。
古思堯曾為已解散的社民連的成員，亦是著名保釣人士，曾在2012年與其他人士成功登上釣魚台宣示主權。
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