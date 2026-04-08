大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府

本屆特區政府任期只餘1年3個月，高層人事去留備受注目。《星島》獲悉，達57歲退休之齡的入境事務處處長郭俊峯獲延任，最少至本屆政府任期完結，即明年6月30日，政府最快今日公布。

郭俊峯本周「牛一」 已屆退休之齡

本港紀律部隊首長一般在57歲退休，1969年出生的郭俊峯本周「牛一」，換言之已屆退休之齡。他今年2月出席年度回顧記者會時被問及「退休大計」，包括會否考慮加入「熱廚房」，他當時表示暫未有時間考慮未來計劃，交由太太安排，繼續專注入境處工作。

不過，紀律部隊首長退休「死線」並非鐵板一塊，特區政府於2023年曾以便利警隊管理層順利交接為由，為當時已達退休年齡的時任警務處處長蕭澤頤延任兩年。政圈早前有傳郭俊峯將卸任，但《星島》獲悉，郭俊峯將「再坐一會」，目的是讓入境處管理層有更多時間作出更好交接，而其個人意願是不想做得太久，所以對現屆政府滿有歸屬感的他，只希望延任至本屆政府任期完結。

值得留意的是，明年是香港回歸30周年大慶，以及第七屆特區政府上任，可以預期，國家領導人將親臨香港視察及出席慶典，事前有大量統籌及準備工作，由富有經驗的官員坐鎮，相信更穩妥。

郭俊峯2023年9月上任入境處處長，任內最為人熟悉是協助政府落實「搶人才」目標，入境處3年間審批逾41萬宗申請，並利用個人脈絡，促成「火箭」奧蘇利雲、「世一」卓林普等世界級桌球手成為「新香港人」，推廣桌球運動之餘，香港的美食、風景、簡單低稅制等優勢受國際球星青睞，也有助說好香港故事。去年立法會選舉，郭俊峯又邀請「火箭」拍片，用廣東話呼籲選民投票。

2023年9月，入境事務處處長郭俊峯（左）在行政長官李家超監誓下宣誓就職。政府新聞處

郭俊峯利用人脈「搶人才」 促成奧蘇利雲成新港人

入境處亦肩負「守好南大門」重任，郭俊峯上月透露，從2025年至今年2月，入境處在各管制站共拒絕約3.7萬名旅客入境，當中約88%旅客來港目的有可疑，成功防止有國安隱患及不受歡迎人士入境。

他任內亦面對屢創新高的出入境客量，例如去年總出入境客流量達3.35億，破歷年紀錄，帶領入境處保持高效運作，確保通關有序；入境處在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的全球航空旅客意見調查中，便贏得2025年度全球最佳機場出入境服務大獎。此外宏福苑大火後，入境處迅速為災民提供免費補領證件服務，也贏得好評。

回歸以來，紀律部隊可說是問責高官搖籃，除了警隊出身的李家超及鄧炳強，分別成為特首及局長，歷任入境處處長之中，1人官拜政務司，3人曾任保安局局長，也有人出任政制及內地事務局局長、廉政專員等，仕途更上一層樓。有政圈中人認為，舊制度下的紀律部隊首長卸任後仍未「登六」，太早退休似乎有點浪費人才，只要有心有力，即使「轉跑道」仍大有可為。

聶風