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房屋署引入非接觸式智慧門禁系統 何永賢：房委會研為更多現有屋邨改裝新系統

政情
更新時間：13:27 2026-04-07 HKT
發佈時間：13:27 2026-04-07 HKT

房屋局局長何永賢表示，為推動智慧屋邨管理，房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 個人碼」及「八達通」的非接觸式智慧門禁系統，並於黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行，為屋邨居民提供更便捷、更安全的大廈保安系統。房委會亦正計劃在新屋邨及資助出售房屋採用新智能門禁系統，並研究為更多現有屋邨改裝新系統。

何永賢今日（7日）在社交平台表示，早前她到東匯邨了解新系統試行情況，不少居民都大讚系統方便，令出入變得無障礙，更便利屋邨的老友記出行。登記系統的手續亦很簡單，住戶只需到屋邨辦事處出示他們的「智方便 - 個人碼」及「八達通」登記後，便可即時輕鬆透過門禁系統出入大廈，從此無須再輸入密碼。

東匯邨及朗善邨八成居民登記用新智能門禁系統

為加強居民了解「智方便 - 個人碼」，屋邨亦邀請了數碼政策辦公室的同事到場，鼓勵他們即場登記使用「智方便」應用程式。

目前東匯邨及朗善邨新智能門禁系統已全面開始投入使用。截至3月底，已有約八成居民成功登記使用新智能門禁系統，局方會繼續積極協助居民登記服務。

何永賢指，智能門禁系統亦可便利大廈的訪客登記，訪客只須於地下向保安人員出示「智方便 -  個人碼」，掃描並輸入簡單資料後，即可完成登記程序，無須出示身份證，做法既方便，亦可保障個人私隱。

何永賢稱，局方會繼續透過應用創新科技，為居民打造更安全、便利、高效的居住環境，推動智慧屋邨發展。

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