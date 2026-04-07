小學生刁鑽問特首「有冇欠過功課」 李家超妙答：我超級勤力、嫌功課唔夠！︱Kelly Online

特首李家超與兩局長到訪九龍城區一間小學，與同學們一起迎接復活節假期來臨，順道視察該校正推行的「在校課後託管服務計劃」。與學生家長交流時，他被一名學生刁鑽地問「特首有無欠過功課？」，在場嘉賓和家長隨即大笑，誰知問題終究「考唔到特首」，李家超面不改色、搖頭笑着回答「我超級勤力」，更稱「我嫌功課唔夠，我自己揾啲嘢嚟做」。

「我嫌功課唔夠自己揾啲嘢嚟做」

李家超到訪的學校夥拍非政府機構正推行「在校課後託管服務計劃」，他順道視察計劃運作情況。參與計劃的學生放學後，在導師指導下完成功課及溫習，亦會進行遊戲及課外活動。李家超觀看導師為學生作繪本講解，又在他們進行躱避盤遊戲時參與其中。

《施政報告》取消名額上限 至今逾200間小學參加

政府在2023/24學年起推行計劃，由學校提供場地、關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦，讓有需要的小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作。計劃首年招募了七個地區共59間小學參與，至2024/25學年計劃擴展至全港，共126間學校參與，服務名額倍增至近6000個。李家超在去年《施政報告》提出進一步優化計劃，取消名額上限。截至上月，已有逾200間小學參加，提供超過10500個名額。

家長讚計劃令他們放心外出全職工作

李家超與數名前來準備接放學的家長及其子女交流，了解他們對計劃的看法。多名家長告訴他，本因需照顧孩子只能從事兼職，子女參與計劃後，他們終可放心外出進行全職工作，既紓緩經濟壓力，亦減輕管教困難。他們亦感激服務單位不時舉辦宿營及旅行等親子活動，大大促進家庭和諧。學生們亦異口同聲說參加計劃後令他們認識了許多新朋友，在學業及社交層面均有正面發展，計劃提供的多元化活動也使他們眼界擴闊不少。