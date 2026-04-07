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謝展寰：料今年9月所有食肆牌納入國安條款 加強商戶及從業人員國安意識

政情
更新時間：11:51 2026-04-07 HKT
發佈時間：11:51 2026-04-07 HKT

環境及生態局局長謝展寰表示，食物環境衞生署自去年5月開始在食肆牌照續期時加入新條款，明確要求經營者不能做出危害、冒犯國家安全的行為。他強調做法有效強化業界的國家安全意識，目前未有發現違規情況。預計今年9月全港食肆牌照將全面納入相關條款，以制度約束加強商戶及從業人員的國家安全意識。 

謝展寰接受多間傳媒訪問時表示，生態安全本身就是國家安全的重要組成部分，一旦環境受到破壞，影響的不只是日常生活，更可能從根本上動搖社會的穩定與可持續發展。食肆作為市民日常生活的重要場所，在維護社會秩序與國家安全方面同樣可以發揮作用，政府會繼續透過牌照管理等方式，將國家安全的要求落到實處。

實現碳中和有重要國家安全意義

謝展寰指，現在國際能源局勢緊張，中東局勢也不穩定，不管國際形勢怎麼變，國家應對氣候變化的行動不會放緩。國家在太陽能、風能、新能源汽車這些綠色技術上發展很快，不只帶動了新的經濟增長，還提高了綠色能源的比例，讓國家的能源安全和整體安全都大大提升。所以，實現碳中和的目標，有很重要的國家安全意義。

香港早前發布了《香港氣候行動藍圖2050》，從發展零碳電力、提升能源效益、推廣綠色運輸、邁向零廢堆填這四個方向來推動減碳。在綠色轉型的過程中，香港正在擴大電動車的使用和充電設施的建設，也會把綠色技術用在廢物管理和節能增效上。未來如果能更多依靠零碳綠色能源，香港應對能源危機的能力就會更強，能源供應也會更穩定、更安全。

已成立兩小組規劃未來五年「食物」和「環境」發展

他又指，為配合國家「十五五」規劃，環境及生態局已經成立了兩個小組，由局長帶頭，準備規劃香港未來五年在「食物」和「環境」兩方面的發展規劃，一方面推動經濟綠色轉型，把握綠色發展新機遇。

談到國家安全教育工作，謝展寰指，當局會從兩方面入手，包括對內部同事舉辦研討會，提醒全體人員無論身處什麼崗位，都要時刻把國家安全放在首位，強化責任意識與底線思維；以及面向市民希望透過部門的工作，讓大家更認識國家、培養愛國情懷，如推出《遇見美麗中國》系列影片，透過影片，讓市民、尤其是年輕人親眼看看國家有多美、做了多少事，自然就能培養出愛國的心。


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