議政隨想︱譚鎮國：正視校園及網絡欺凌 為下一代建成長樂土

近日有電視劇涉及校園霸凌劇情引起討論，劇集以外，網上亦不時流傳片段，學生三五成群欺凌同學，程度已遠超同輩之間的嬉鬧，校園欺凌問題已非個別事件，更蔓延至網絡，傷害變得更隱蔽而深遠，社會必須正視。

校園本應是讓學生安心學習、健康成長的場所，然而欺凌行為卻令不少學童蒙上陰影。香港是校園欺凌行為最嚴重的地方之一，去年有調查訪問了3700多名學生，結果顯示超過兩成小學生曾遭受肢體及言語欺凌，中學生亦有一至兩成。目前學校雖按既定指引開展預防、處置與輔導工作，但校內欺凌行為仍時有發生，校外暴力文化亦對學生行為構成影響。這些情況反映現有機制仍有不足，亟需持續檢視與強化，同時提升學校人員在預防及處理校園欺凌方面的專業知識和能力，才能更有效應對校內外，以至網上的欺凌事件，及早識別並加以處理，為下一代建設安全成長的環境。

我持續關注兒童保護與校園欺凌議題，將繼續推動優化工作，促請建立及早識別與快速介入機制，確保每宗個案都能得到及時處理；針對「旁觀者」心態，為學童建立可靠的通報渠道，有需要時可向長輩求助，而毋須憂慮被報復。同時加強正向價值觀與法治教育，引導學生學會尊重與包容。另外，建議參考外地經驗，研究規範校園內外社交媒體使用，從源頭減少學生對社交媒體的依賴。

真正的安全成長環境，不在於從未發生過衝突，而在於當衝突出現時，總有人願意伸出援手，總有制度能夠及時守護。這份願景，需要政府、學校、家庭，以至全社會衷誠合作去構築。

譚鎮國