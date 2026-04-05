陳國基訪陝西 出席軒轅黃帝公祭 冀兩地合作加強愛國主義教育

政務司司長陳國基一連兩日（4月4日至5日）訪問陝西，拜會當地領導，商討深化兩地在人文、教育及創科等合作。陳國基亦出席清明公祭軒轅黃帝典禮，期望加強愛國主義教育，提升港人國民身份認同。

拜會陝西省委書記談深化合作

陳國基於4月4日與5日訪問陝西省，其間拜會陝西省委書記趙一德，就深化兩地交流合作交換意見。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方亦參與會面。

陳國基表示，自2024年雙方簽署《深化陝港交流合作協議》及多份合作備忘錄以來，在中央支持與兩地努力下成果豐碩。他期望未來可於人文交流、教育合作、創新科技等方面加強合作，達致優勢互補。

陳國基（左二）與陝西省委書記趙一德（右二）昨日會面。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（右一）亦參加會面。

出席軒轅黃帝公祭

陳國基感謝陝西省人民政府邀請，參與今日（5日）清明節舉行的清明公祭軒轅黃帝典禮。他形容活動意義非凡，能連結海內外炎黃子孫，傳承中華民族慎終追遠的傳統美德。

他認為，特區政府參與是次典禮，有助讓香港市民更深入認識中華文明的源流，進一步提升國民身份認同和民族情感。陳國基期望，未來能與陝西加強愛國主義教育合作，讓香港年輕一代更深入認識及認同國家與中華文化。

陳國基在出席公祭典禮後，於下午結束訪問行程返港。

陳國基（前排中）出席清明公祭軒轅黃帝典禮。

陳國基出席清明公祭軒轅黃帝典禮。