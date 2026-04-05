國安教育日︱羅淑佩：創作者需由心而發尊重國安 有深入了解便毋須憂慮「踩地雷」變軟對抗

本月中將迎來全民國家安全教育日。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）在電視節目《講清講楚》中表示，香港的創作土壤仍然肥沃，藝術工作者只要對國家安全有深入了解，便不需過份擔憂。她強調，創作者需由心而發尊重及保護國家安全，當局會「聽其言，觀其行」，觀察創作者在不同平台的表達，以建立信心。

羅淑佩：政府將「聽其言觀其行」

羅淑佩指，隨着國家安全教育日推行多年，社會應時刻保持警惕，並期望國家安全意識能融入日常生活，令界線更容易拿捏。她認為溝通至為重要，藝術創作者毋須害怕創作空間不足，或輕易觸碰到法律「地雷」。羅淑佩強調，只要對《國安法》法律條文有深入認識，便不必過份擔憂。她形容「香港創作的土壤仍是肥沃」，但前提是必須守法。

對於有意見擔心，一旦被視為「軟對抗」，將永遠無法在香港繼續創作。羅淑佩回應指，創作者需由心而發保護香港、尊重國家安全。她形容香港目前的安全環境得來不易，若有此共識，將有助日後溝通。至於如何讓當局了解創作者已有此共識，羅淑佩表示，可以「聽其言，觀其行」。她稱，大家會在不同空間及平台表達想法，這將有助建立外界對其信心。

五年協議確保香港能成巴塞爾藝術展亞洲唯一展會

羅淑佩表示，今年首季訪港旅客達1431萬人次，按年上升17%，單計3月份亦錄得435萬旅客，按年上升14%，證明「藝術三月」等盛事有效吸引旅客。她解釋，「藝術三月」期間舉辦的巴塞爾藝術展及LIV Golf等國際級盛事，成功吸引大批旅客，當中3月份的海外旅客佔比更從去年的25%，微升至27%。她以巴塞爾藝術展為例，今年錄得91,500人次入場，根據過往經驗，當中三至四成為海外旅客，證明盛事對吸引高端旅客訪港有極大幫助。

政府早前宣布與巴塞爾藝術展簽訂五年合作協議。羅淑佩解釋，由於一直有其他城市希望爭取主辦，該協議能帶來確定性，避免因場地或檔期等年度協商問題，而令活動有機會移師別處。她強調，協議確保香港能成為巴塞爾藝術展亞洲唯一展會，吸引亞太區收藏家每年固定來港。雖然涉及商業考慮，她未有透露政府具體的資助金額，但表示付出絕對值得，因活動能為酒店、餐飲、物流以至保安等行業帶來龐大收益及就業機會。未來，雙方會探討擴大展會規模，「可以做幾大就做幾大」，並加強社區藝術推廣及教育工作。