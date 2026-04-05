發展局及轄下部門揚威日內瓦發明展奪36獎項 已陸續應用在工務工程中

發展局局長甯漢豪在網誌表示，發展局及轄下部門一直不遺餘力，積極研發及應用創新科技，致力提升公共服務質素和效率，改善成本效益。最新參與第五十一屆日內瓦國際發明展，合共奪得36項獎項，獲奬數目創歷年新高，成績令人鼓舞。其中，香港特區政府部門更首次獲頒最高榮譽之一的「沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬」，成績驕人。

發展局副秘書長（工務）何英傑指，一年一度的日內瓦國際發明展是全球規模最大的發明展覽會之一，發展局團隊及工務部門包括渠務署、土木工程拓展署、屋宇署、水務署、機電工程署和路政署，在今屆發明展共展出36個項目，榮獲36項獎項，包括1項沙特阿拉伯王國教育部—沙特創新卓越奬、7項評審團嘉許金獎、13項金獎、11項銀獎及4項銅獎。不少獲獎項目涵蓋人工智能、機械人和無人機及其他先進技術，充分體現部門如何將創新科技轉化為實際應用，而這些嶄新方案亦獲得國際認可。

渠務署和內地專業團隊共同研發的「百變探哥」全地形渠道檢測機械人，首獲「沙特創新卓越獎」，亦是香港特區政府部門首次獲得該項殊榮。

「百變探哥」獲「沙特創新卓越獎」

渠務署工程師（排水系統策劃）黃卓悅表示，「百變探哥」是一款遙控履帶式全地形渠道檢測機械人，可靈活適應複雜多變的地下地形並穩定運行，配備高清可變焦鏡頭、雷射探測與測距裝置及強力照明系統，能全面採集視覺與空間數據，監測密閉空間內的空氣質量。所有檢測數據均可自動上傳至人工智能驅動評估平台，實時分析並快速生成檢測報告，精準識別潛在問題，而工程人員只需留在地面安全位置遙距操作，確保檢測工作更安全和高效。

獲得評審團嘉許金獎的包括有水務署與明興水務渠務工程有限公司共同研發的燒焊機械人「智管焊」，及土木工程拓展署自主研發的「人工智能山泥傾瀉警告系統」等。

機電工程署在今屆日內瓦發明展獲得11個獎項，其中一個金獎項目，是用於密閉空間巡查的機械狗隊。機電工程署工程師（保安工程／渠務服務）梁其健指，每隻機械狗安裝了不同傳感器，例如氣體監測儀、熱像儀及攝影機等，能在複雜地形和環境進行巡查和風險評估。

甯漢豪表示，欣悉各得獎項目已陸續應用於政府部門及工務工程當中，並會逐步推展至業界及私人工程。配合全速邁進科技轉型的新時代，發展局會繼續積極推動業界更廣泛應用創新科技，為行業變革及升級注入強大動力，推動「新質生產力」發展，共同打造香港成為國際基建中心，助力國家高質量發展，更好融入和服務國家發展大局。

