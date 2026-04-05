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陳茂波指零售市道復蘇基礎相當明顯 家具、服裝等民生類別亦見回暖

政情
更新時間：10:56 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:56 2026-04-05 HKT

財政司司長陳茂波表示，全球局勢仍然複雜多變，中東地區衝突的陰霾持續困擾市場情緒。受外部因素拖累，本港股市出現回調，恒生指數今年來下跌約2%，但交易活躍，首兩月日均成交額超過2,600億港元，按年升17%。踏入3月，港股日均成交額超過3,000億港元，較去年同期增加逾8%。這反映在不明朗形勢下，投資者增加在此配置資產，除了視香港為資金可靠避風港，也因內地經濟穩定增長，以及大批優質企業來港上市，為他們提供大量投資機會。

陳茂波在網誌指，全球在人工智能等前沿科技的競爭進入了白熱化的階段，由核心技術的攻關、產業鏈上下游的發展，以至更廣泛應用場景的探索，都需要龐大的資金支持。香港上市平台正在這方面發揮關鍵功能。他舉例指，本港今年首季IPO市場集資額已超過1030億港元，全球排行第一；來港上市企業亦有愈來愈多是新興產業，包括人工智能、半導體、機械人等，輪候上市的申請個案超過500宗，認為當外圍環境愈不明朗，更多企業視香港為融資與「出海」發展的重要窗口。

今年首兩個月商品出口升近三成

出口方面，受惠於環球電子產品需求回暖及區域產供鏈的重整，今年首兩個月商品出口貨值按年上升接近三成，表現理想。這反映外貿環境雖有不確定性，但香港作為貿易樞紐的角色依然穩固。

他又稱，這幾天正值復活節長假期，雖然不少市民外遊，但從整體走勢看，零售市道復蘇的基礎已相當明顯。今年首兩個月零售總銷貨價值按年升11.8%，連續第十個月錄得增長，升幅較去年第四季明顯加快。這不止是高端消費增加，家具、服裝等民生類別亦見回暖，顯示本地消費信心逐步正面擴展。

網上銷售亦顯蓬勃，首兩個月按年急升27.5%。這消費模式的改變，帶動著電子支付、物流、數據分析等數碼配套產業發展，正為零售生態注入新動力。勞工市場亦保持穩定，失業率稍為回落至3.8%，零售及餐飲業就業改善，整體就業收入持續上升，加上股市和住宅樓市氣氛改善，都為本地消費提供支持。

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