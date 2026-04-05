清明節︱楊何蓓茵到浩園拜祭殉職消防員何偉豪 「英勇無私銘記在我們心中」

今日（4月5日）是清明節，公務員事務局局長楊何蓓茵指，在較早時間謹代表特區政府到浩園悼念克盡己職、因公殉職的同事，表達哀思。

清明節︱局長向何偉豪致以最崇高敬意

她提到，悼念期間亦到消防隊目（追授）何偉豪的墓前拜祭，致以最崇高的敬意。何偉豪於去年撲救大埔宏福苑大火時不幸殉職，「他的英勇無私銘記在我們的心中。其他長埋浩園的公務員捨己為公的精神，及為市民的付出，也讓我們永遠懷念他們。」

楊何蓓茵亦到景仰園，向菲律賓馬尼拉人質事件死難者獻花致意。