小學生寫信盼見「安仔」和「熊仔」 鄧炳強帶隊驚喜現身 與同學互動大派禮物｜Kelly Online

保安局局長鄧炳強今日（4日）在社交平台發布影片，片中保良局林文燦小學的同學因為非常喜歡保安局的吉祥物「安仔」和「熊仔」，因此特別向鄧炳強發信，表示希望能與牠們見面。

收到信後，鄧炳強決定親自帶領「安仔」和「熊仔」的「真人」前往該校，為同學們送上驚喜，而且更特別安排舞台劇《校園食神大賽》供同學欣賞。演出後，鄧炳強更向同學問問題，大派紀念品。

他指，《校園食神大賽》劇情風趣幽默，同學們都觀看得投入其中，笑聲不絕，同時能透過故事情節，學習到慎思明辨和遵守法規的重要性。

鄧炳強提到，「安仔」和「熊仔」不僅是小朋友的好朋友，更是推廣守法精神的代言人。他希望這兩位可愛而富正義感的拍檔，可以成為小朋友成長路上的好伙伴。

《校園食神大賽》校園互動劇場由保安局推出，早前開始巡迴演出。該劇透過《安仔與熊仔》活潑生動的故事和互動形式向小學生進行國家安全教育。

