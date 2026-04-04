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香港成全球第五大商品貿易經濟體 林健鋒：反映對外貿易強大韌力

政情
更新時間：10:56 2026-04-04 HKT
發佈時間：10:56 2026-04-04 HKT

世界貿易組織最新發表的《全球貿易展望與統計》報告，去年香港緊隨中國內地、美國、德國與荷蘭，位列全球第五大商品貿易經濟體。商品貿易總額達15850億美元，按年上升17.5%，佔全球總額 3%。行政會議成員、職業訓練局主席林健鋒表示，這項成績令人振奮，充分反映香港對外貿易的強大韌力和競爭力。

林健鋒指，過去一年環球經濟面對地緣政治及貿易保護主義等多重挑戰，香港依然憑藉「一國兩制」的獨特優勢、自由開放的貿易政策，以及高度國際化的營商環境，在商品貿易總額錄得17.5%的顯著增長，排名連升兩位，實屬難能可貴。

他強調，今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府正全力編製香港首份五年規劃。香港應繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，積極協助內地企業「走出去」，同時開拓新興市場，進一步鞏固國際貿易中心地位，為香港經濟注入更多新增長點。他對香港貿易前景充滿信心，期望各界繼續努力，再創佳績。

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