第三屆國家安全教育參訪團結束北京、南京行程返港 期間獲港澳辦副主任農融接見

由特區政府主辦的第三屆國家安全教育參訪團今日（3日）下午圓滿結束行程返港。今次參訪團規模鼎盛，由來自30間香港中小學的187名校長、老師和學生（包括17名非華語學生）組成。團員主要為律政司、保安局、教育局及香港善德基金會聯合主辦的全港學界國家安全常識挑戰賽中脫穎而出的優勝學校隊伍，以及學校的校長、老師。

參訪團獲港澳辦副主任農融接見

參訪團3月28日啓程前往北京，小學團4月1日完成行程率先返港；中學團同日則轉往南京繼續行程，並於今日返港。特區維護國家安全委員會秘書長區志光3月28日隨團出發前往北京，律政司副司長張國鈞及香港善德基金會主席藍國慶於3月29日抵京參與行程。參訪團於3月30日獲中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任農融親切接見。

行程方面，參訪團獲邀於4月1日登上天安門觀禮台上觀看有軍樂團現場演奏的升國旗儀式，亦參觀了萬里長城居庸關及參訪中國共產黨歷史展覽館、中國人民抗日戰爭紀念館、中關村科技展示中心、中國科學技術館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、江蘇國家安全教育館及企業南京鋼鐵等。學生亦分別與中國人民大學附屬中學和北京市中關村第三小學科技園分校的師生作互動交流。

加深學生對國家發展與國情的認識 了解國家安全意義

學生們在過程中全程投入，不僅積極參與各項活動，更主動思考、勇於發問，透過所見所聞，加深對國家發展與國情的認識，並進一步了解國家安全的意義，增強國民身份認同與責任感。參與學校交流時，學生們被內地多元及互動的教學模式吸引，亦被內地學生的熱情打動，雙方於交流後成為新朋友並交換聯繫，以延續友誼。

保良局田家炳小學趙同學表示於中國人民抗日戰爭紀念館看到國家被侵略、先輩奮勇抗敵時，深受感動，並指返港後必定會與父母及朋友分享，希望能夠與父母再次參觀紀念館。培僑中學張同學稱在北京天安門觀禮台上看到特大的五星紅旗隨晨光冉冉升起，以及儀仗隊軍容雄壯、步伐鏗鏘，都令他深刻感受到祖國的強大，亦以身為中國人感到自豪。保良局顏寶鈴書院的非華語同學Eiman指參訪團的活動使其體會到社會安全穩定是國家發展的首要條件，亦認為其他國家可借鑑中國的發展模式，為人民謀幸福。

張國鈞鼓勵學生們秉持「讀萬卷書」與「行萬里路」並行的探索精神，深化對祖國歷史與現實國情的認知。他亦勉勵學生們透過參訪團親身體會國家的歷史文化、科技發展，以及最新的國情，好好裝備自己，將來為國家和香港作出貢獻。

區志光期望學生們在行程中領略四個學習重點：國之大者，安全為要；中國共產黨肩負中華民族偉大復興使命；全面貫徹總體國家安全觀；統籌發展與安全的重要性。他期盼學生們透過實地學習交流，對今日國家的發展感到驕傲，對身為中國人感到自豪，對維護國家安全更有信心和決心。



