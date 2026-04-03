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香港躍升為全球第五大商品貿易經濟體 中總：充份印證本港積極發揮「外聯內通」關鍵功能

政情
更新時間：19:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-03 HKT

世界貿易組織發布《全球貿易展望與統計》報告， 2025年香港的商品貿易總額按年飆升17.5%，躋身全球第五大商品貿易經濟體，香港中華總商會對此感到鼓舞。

該會會長蔡冠深指出，去年香港的商品貿易總額高達15,860億美元，佔全球總額3%，出口及進口值均錄雙位數增長，表現優於多個主要貿易經濟體，在當前充滿挑戰的環球政經形勢下有此佳績，實屬難得，充份印證香港在全球供應鏈重組過程中積極發揮「外聯內通」關鍵功能。

香港一直奉行自由貿易，配合優質的金融、專業服務與營商環境，加上「一國兩制」獨特優勢，為內地和國際商貿往來提供高效和穩定的往來平台。

中總認為，特區政府正編制首份香港五年規劃，有助各界更主動對接國家「十五五」規劃，讓香港更好為內地企業「出海」提供全鏈條支援，也助提升海外投資者對「內地市場+香港服務」的信心，進一步鞏固香港作為國際貿易中心的地位。

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