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羅淑佩復活節假入小西灣 孖前上司睇港超東區激鬥理文︱KellyOnline

政情
更新時間：19:02 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:02 2026-04-03 HKT

今天（3日）是復活節長假期第一天，文化體育及旅遊局局長羅淑佩應東區足球會邀請，到小西灣運動場觀看東區對理文的港超聯賽事，足總會長貝鈞奇、主席霍啟山等一眾足球界人士亦到場觀賽。

前運物局局長林世雄現身球場

羅淑佩表示，今日球賽十分精彩，理文本被看高一線，但主隊東區踢出驚喜，兩度近門中柱。兩隊互有攻守，最終以0:0平手收場。羅淑佩指，東區在主場失分，稍為可惜。

球賽共有1,200人入場，羅淑佩指兩隊打氣團沒有一刻靜下來，氣氛十分熱鬧。前運物局局長、東區班主之一的林世雄向其解釋東區以優惠票的方式，鼓勵家長和小朋友一起入場，現場亦果然很多小球迷，大家都睇得十分開心。

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