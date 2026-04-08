區議員工作報告網上公開供查閱 議員稱增透明度 提派5個萬飯盒、為長者裝大門感應器

今屆區議會引入議員履職監察制度，470名區議員須每年向區議會主席提交工作報告。公眾原本須親身到各區民政處查閱，但據了解當局計劃把報告直接在網上公開，提供更方便的查閱渠道。數名區議員接受《星島》訪問時表示，工作透明化有助加強與市民溝通，亦更方便市民尋求協助，報告內容圍繞地區民生工作，例如處理滲水個案、關注長者安全、推動社區共融活動等。

西貢方國珊：派5萬飯盒 推「三高」篩查

西貢區議員方國珊表示，工作重心一直圍繞民生，而自疫情起，其團隊與慈善團體合作的「送飯送暖」活動，已累計派發超過5萬個飯盒。近年亦積極推動「慢性病共治計劃」，為45歲或以上的居民提供健康檢查，旨在及早篩查及轉介有「三高」風險的市民。她又指，處理大廈滲水是當區的常見求助個案，她曾與香港測量師學會合作，成功協助單位找出源頭。

觀塘李嘉 恒 ：為獨居長者裝大門感應器防意外

觀塘區議員、工聯會李嘉恒的辦事處位於長者較多的樂華邨，他憶述去年因有街坊通報，及時處理一宗長者忘記關爐火事件，令他特別關注長者安全。他與九龍城獅子會合作，推行「長者大門感應器」服務計劃，為樂華邨的獨居長者免費安裝智能感應器，若系統在預設的48小時內未偵測到大門開關，便會通知關愛隊或親友跟進，計劃至今已為過百戶長者安裝。

東區何秀賢：助少數族裔融入社區

華人穆斯林、東區區議員何秀賢專注於少數族裔的共融工作，協助他們融入社會，並解釋政府政策，例如「兩元乘車優惠」新安排。她指部分少數族裔未完全熟悉關愛隊，她憑藉自己獲得的信任，可從中協調，協助關愛隊進行家訪等工作。

身兼中學校長的何秀賢，亦在校內推行多元共融活動，例如舉行伴讀計劃，讓非華裔學生與本地學生互相了解，共同提升學業成績。

區議員工作報告上載至互聯網供查閱，方國珊表示歡迎，指過去一年處理了逾3600宗個案，涵蓋環境衞生、房屋等範疇，工作透明化有助加強與市民的溝通，市民有需要時，更容易尋求協助。李嘉恒則指，辦事處去年共處理約1260宗求助個案，包括協助長者申請政府服務，報告可讓市民更了解區議員實質工作。

記者：李健威