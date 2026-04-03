Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

復活節假好去處  羅淑佩親身推介 尖東歷史博物館「香港故事」 重溫舊啟德航班牌︱KellyOnline

政情
更新時間：12:46 2026-04-03 HKT
發佈時間：12:46 2026-04-03 HKT

復活節假期有什麼好去處？文化體育及旅遊局局長羅淑佩有好介紹。她今日(3日)在社交平台發文，推介市民可以到尖東歷史博物館看看全新的「香港故事」展覽，屆時市民可以了解香港在石器時代已有人居住，中原文化及嶺南文化的生根發芽，上世紀不平凡的成長經歷，一代代人努力打拚之餘的日常生活，以至今天背靠祖國聯通世界準備迎來的新一頁。她認為市民肯定會找到覺得有趣、懷念、甚至驚歎的內容。

「香港故事」常設展覽重開設四大主題

香港歷史博物館自2020年10月起關閉，歷時逾5年翻新的「香港故事」常設展覽，本周三(4月1日)終於重開，新展覽設四大主題下設10個展區，展覽匯聚逾2800件珍貴展品，市民可以重溫與祖國並肩抗戰的烽火歲月，並感受香港如何憑藉自強不息的精神，從歷史重鎮蛻變為舉世矚目的國際都會。

羅淑佩日前親身到博物館，帶領市民重溫舊啟德國際機場大堂內的航班狀況展示牌，她指，「如果你親眼見過、聽過這個牌，相信一定有一種莫名的親切感、很想再見一次、聽一次吧！」她又指，如果未見過實物，就更應去尖東歷史博物館看新的「香港故事」展覽，感受一下。

羅淑佩更溫馨提醒，康文署的博物館在復活節假期會全面開放，取消閉館日，「五天假期，你一定找到時間來」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT