復活節假好去處  羅淑佩親身推介 尖東歷史博物館「香港故事」 重溫舊啟德航班牌︱KellyOnline

復活節假期有什麼好去處？文化體育及旅遊局局長羅淑佩有好介紹。她今日(3日)在社交平台發文，推介市民可以到尖東歷史博物館看看全新的「香港故事」展覽，屆時市民可以了解香港在石器時代已有人居住，中原文化及嶺南文化的生根發芽，上世紀不平凡的成長經歷，一代代人努力打拚之餘的日常生活，以至今天背靠祖國聯通世界準備迎來的新一頁。她認為市民肯定會找到覺得有趣、懷念、甚至驚歎的內容。

「香港故事」常設展覽重開設四大主題

香港歷史博物館自2020年10月起關閉，歷時逾5年翻新的「香港故事」常設展覽，本周三(4月1日)終於重開，新展覽設四大主題下設10個展區，展覽匯聚逾2800件珍貴展品，市民可以重溫與祖國並肩抗戰的烽火歲月，並感受香港如何憑藉自強不息的精神，從歷史重鎮蛻變為舉世矚目的國際都會。

羅淑佩日前親身到博物館，帶領市民重溫舊啟德國際機場大堂內的航班狀況展示牌，她指，「如果你親眼見過、聽過這個牌，相信一定有一種莫名的親切感、很想再見一次、聽一次吧！」她又指，如果未見過實物，就更應去尖東歷史博物館看新的「香港故事」展覽，感受一下。

羅淑佩更溫馨提醒，康文署的博物館在復活節假期會全面開放，取消閉館日，「五天假期，你一定找到時間來」。