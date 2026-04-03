國家安全教育日｜楊何蓓茵 : 任何工作範疇均要考慮國安風險 公務員是「局中人的局中人」責任更大

【國家安全教育日/國安法/楊何蓓茵/公務員】今年4月15日是第11個「全民國家安全教育日」，而今年亦是《香港國安法》公布實施6周年。公務員事務局局長楊何蓓茵接受《星島》訪問時表示，過去數年令公務員清楚明白，無論那個範疇的工作均要考慮國家安全風險，當局在多方面培訓上都滲入國家安全的元素，又不定時舉辦講座向公務員講解最新的國際形勢，本月（4月）的主題是「日本右傾化與中國的國家安全」。她重申國家安全工作只有進行時，沒有完結時，強調公務員是「局中人的局中人」，必須做好國家安全工作，否則對香港及國家影響很大。

楊何蓓茵表示要認識國家安全，不止是認識《港區國安法》內容，或者一些很針對性的國家風險，是要有對國家的情懷、對國家的認識，明白到不同發展會帶來那些風險，了解在國際大環境下，國家會面對那些風險。她指公務員學院的培訓中，都涵蓋對《憲法》、《基本法》、「一國兩制」的認識，而新入職的公務員更要在3年試用期完結前到內地培訓，認識國家的發展，全體18萬公務員更需在今年底前，參觀國家安全展覽廳。舉辦不同講座 了解國際形勢

舉辦不同講座 了解國際形勢

她續稱，當局亦會舉辦不同的課程講座，包括關於全球南方發展的培訓，稱為：「撮合南北：多極世界中的中國」，講述南方國家及中國在不同議題上的發展，在世界形勢的話語權等；亦會舉辦「向世界說明中國」系列講座，以培訓公務員如何說好香港故事及國家故事。

她指，學院舉辦關於中國近代史的課程很受公務員的歡迎，當中細說國家在近代如何由一個受欺侮、很屈辱的情況下，發展到今天的情況，當中更有辦講座談及香港抗戰的經過，說明香港如何去抵抗外力，令公務員有了很新的認識，認為用這些具感染力的方法，才可以觸動到公務員，令他們切身明白國家安全的風險。

要有預判能力 築好防禦措施

國務院新聞辦公室早前發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，楊何蓓茵表示，最深切體會是白皮書重申，香港維護國家安全的鬥爭從未停止，坦言香港雖進入「由治及興」，但不能忘記了這一點，要保持鬥爭的心態，公務員要有預判的能力、築好防禦的措施，才能做得更好。她指書中提及「國家安全工作只有進行時，沒有完結時，所有人都不是局外人，都是局中人」，強調公務員不是服務一間公司，而是全體香港市民，在國家安全上做得不好，對香港及國家影響很大，形容公務員是「局中人的局中人」，比市民有更大的責任去維護國家安全。

她更重申，國家安全是「一國兩制」的核心，不是說2020年立了《港區國安法》後才附加的東西，若國家的安全受到威脅，國家就會受到威脅，香港又如何能有「兩制」，因此維護國家安全的責任一早已存在，但不能「一本通書讀到老」，都要因應形勢變化，多思考在不同範疇上，如何可以做得更好。

記者: 郭詠欣

攝影: 葉偉豪