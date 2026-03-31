家庭婦女發展高峰會︱李家超：兩大方向推進婦女發展 讓女性在各自崗位上綻放異彩

第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」今日（31日）舉行。行政長官李家超致辭時表示，他的施政理念是建立香港成為「關愛共融的家園」，家庭是當中核心，如同一顆大樹，而女性能讓家庭這顆大樹更根深葉茂。

政府將續締造環境激發婦女動能

李家超指，今天的高峰會以「共建巾幗她力量，同譜家庭新篇章」為主題，體現婦女和家庭相輔相成、緊緊相扣的關係。他表示，其施政理念是建立香港成為關愛共融的家園，而家庭是關愛共融香港家園的核心。他把父母比作樹幹，子女比作枝葉，形容女性自立自強可以讓家庭這顆大樹更挺拔，更根深葉茂，以自尊自信在社會上發揮中流砥柱的作用。

國務委員、國務院婦女兒童工作委員會主任、中華全國婦女聯合會主席諶貽琴（右八）、李家超（右九）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽（右七）、中華全國婦女聯合會黨組書記、副主席、書記處第一書記、國務院婦女兒童工作委員會副主任黃曉薇（右十）、國務院副秘書長、國務院機關黨組成員劉宇輝（右六）、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春（右十一）、民政及青年事務局局長麥美娟（右三） 和其他嘉賓在活動主持儀式。政府新聞處圖片

第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」今日（31日）舉行。政府新聞處圖片

他指出，政府未來會從兩大方向推進婦女發展和家庭建設。第一，持續締造有利環境，激發巾幗發展動能，政府會繼續完善就業創業、終身學習、身心健康等支持婦女的政策，讓女性在各自崗位上綻放異彩。第二，厚植和諧家庭土壤，構建關愛共融社會，政府會帶領弘揚尊老愛幼、夫妻和睦、鄰里團結等中華民族傳統美德，以千萬家庭的幸福和睦，匯聚成為社會的和諧穩定。

婦女自強基金年度已資助逾450個項目

民政及青年事務局局長麥美娟表示，民青局持續推動男女平等意識，搭建「家庭及婦女資訊平台」，匯集就業、家庭、健康等各類資訊；同時透過婦女自強基金和「友」妳啟導友師計劃，助力不同年齡的女性裝備自己。她提到，資金至今已資助超過450個項目，撥款超過6,600萬元，局方也會將基金的年度撥款增至3,000萬元，加強基金工作。