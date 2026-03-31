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啟德綠色集體運輸系統獲行政會議批准 擬設6個車站 料2031年投入服務

政情
更新時間：13:14 2026-03-31 HKT
發佈時間：13:14 2026-03-31 HKT

行政長官會同行政會議（31日）正式批准啟德智慧綠色集體運輸系統的鐵路方案。該系統全長約3.5公里，設有六個車站，將連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，預計於2031年投入服務。

全長3.5公里 終點站分別設於郵輪碼頭及啟德站

啟德智慧綠色集體運輸系統（啟德項目）全長約3.5公里，共設六個車站，終點站分別設於啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站。政府指，項目旨在為啟德前跑道區提供便捷的交通接駁，以強化區內商業、住宅、旅遊、文娛及社區設施的連貫性。政府已於2026年10月為啟德智慧綠色集體運輸系統合約展開招標。

項目已完成諮詢 預計2031年啟用

政府發言人表示，早前已就啟德項目諮詢立法會、區議會及海濱事務委員會等多個組織，並與持份者交流，公眾普遍表示支持。該項目方案已於2025年7月及8月刊憲，就接獲的反對意見，政府已仔細檢視每項意見的理據，並與反對者會面以解釋鐵路方案並回應他們的關注事項。所有未撤回的反對意見均有提交行政會議考慮。

發言人補充，項目專營公司在推展工程時，須遵守環境許可證的條件，以減低對環境的影響。
 

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