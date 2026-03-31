地盤禁煙｜勞工處稱不考慮設吸煙區 歡迎地盤管理人員拍照紀錄違規通知執法

政府計劃今年9月前實施地盤全面禁煙，目標涵蓋所有新建及維修地盤，違例吸煙者將面臨定額罰款3千元。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，相信現有人手足以應付，並歡迎承建商或地盤管理人員若發現違規個案，可拍照記錄，通知當局執法。但有立法會議員擔心「一刀切」的做法，並對執法人手表示關注。

須貼清晰告示、早會提醒

馮浩賢今（31日）在電台節目表示，去年大埔大火後，社會已就地盤全面禁煙達成廣泛共識，修例旨在加強地盤職安健。修例建議要求地盤管理人，即承建商及其分判商，採取「所有合理步驟」，確保地盤內無人吸煙或攜帶已點燃的吸煙產品。他解釋，「合理步驟」包括張貼清晰告示、在早會上作提醒、安排適當巡查，以及要求工友將香煙或打火機存放於儲物櫃等。如果承建商或地盤管理人員發現違規個案，可拍照記錄，通知當局執法。他指，每個地盤都會有不同情況，地盤管理人都有責任按情況去採取適當措施。

馮浩賢強調，現時職業安全有關條例是希望確保工友各方面的職業安全得到保障，期望透過新法例將明火引致火警的風險減至最低。對於情節嚴重的個案，例如在存放風煤樽、天拿水等危險品的區域，如果工人不顧勸喻及警告違規吸煙而引致嚴重後果，當局可引用現行的職安健條例作檢控，而非僅僅罰款3千元。

政府：設吸煙區容易管理混淆

對於設立指定吸煙區的建議，馮浩賢表示不予考慮，解釋政策目標是「地盤全面禁煙」，若在地盤內設有吸煙區，會造成管理混淆，並削弱執法成效，「如果地盤有一個吸煙區，可能會令這些執行的細節遇到很多困難。」他指法例實施後，整個地盤範圍內都應禁止吸煙。

當被問及執法人手時，馮浩賢相信現有人手足以應付，勞工處職員會在突擊巡查職安健問題時，兼任禁煙執法工作。

林偉江倡圍板設吸煙休息區

立法會議員林偉江在同一節目上表示，雖支持地盤全面禁煙的大方向，但對細節表達了憂慮。他反映，業界有聲音希望在安全及有管理的範圍內設立吸煙區，讓有吸煙習慣的工友有喘息空間，避免「一刀切」。

林偉江認為，在管理上增設吸煙區或會增加行政成本，但有兩方面需要考慮。其一，這能讓工友有明確可去的地方吸煙，減少他們違規在工地內隨處吸煙的意欲。其二，若工友需離開地盤範圍吸煙，或會在地盤門外聚集，對附近居民及公眾造成觀感及衞生問題。「會不會又因為這個情況而影響到其他方面的問題呢？」

他建議，若有空間，可考慮在地盤圍板內設置附有儲物櫃的休息區，讓工友在休息時吸煙，並在返回崗位前將煙草及火機鎖好。並認為當局在法例生效初期，除了突擊檢查，亦應加強宣傳教育，並與工會和業界多作溝通，以確保法例有效實施。

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