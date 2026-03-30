立法會首辦兩會精神分享會 李慧琼：續收集民意對接國家所需

全國兩會早前順利閉幕，香港立法會今早（30日）首次舉辦「兩會精神」分享會，多位議員積極發言，分享對今年兩會的感受；全國人大常委、立法會主席李慧琼表示，立法會將繼續深入社區收集民意，協助政府將市民聲音轉化為貼近民情的政策，同時對接國家所需，融入和服務國家發展大局。

35名議員發言分享兩會感受

立法會首次舉辦「兩會精神」分享會，與議員及立法會秘書處管理層共同學習全國兩會精神，並首次在立法會網站同步直播。李慧琼指，在一個半小時的分享會上，除了她就全國人大常委會工作報告分享外，亦有35位議員積極發言，分享對今年兩會的感受，以及在金融、創科、產業發展、法律服務和文化等政策範疇的建議。

全國人大常委、立法會主席李慧琼分享人大常委會工作報告。

香港立法會舉辦「兩會精神」分享會。

助政府制定香港首份五年規劃

李慧琼引述國務院副總理丁薛祥在兩會期間的講話，肯定特區政府的工作，包括第八屆立法會選舉圓滿成功、經濟發展取得新突破，以及更積極主動融入和服務國家發展大局。她期望議員能一同做到丁薛祥提出的「五點希望」，包括對接國家「十五五」規劃、堅持和完善行政主導、堅定維護國家安全及社會穩定等。

李慧琼表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，她體會到立法會作為特區重要憲制機關，需不斷檢視革新工作模式。她強調，特區政府正制訂香港首份五年規劃，立法會會繼續深入社區、收集民意，協助特區政府將市民聲音轉化為貼近民情的政策，同時對接國家所需，融入和服務國家發展大局。

圖片來源：李慧琼fb

