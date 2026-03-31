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地區治理「三駕馬車」見成效 麥美娟勉各界秉承「民政幫到你」精神

政情
更新時間：07:30 2026-03-31 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-31 HKT

自2022年成立以來，民青局全力推進地區治理與青年發展香港。民青局於本月24日舉行了「民政及青年事務局局長嘉許計劃」頒獎典禮，局長麥美娟致辭時指出，過去一年民青局聯同各區民政處、區議員、地區「三會」及關愛隊，建立「地區治理大團隊」，讚揚獲嘉許者用心用情服務市民，並把這份熱誠激勵更多人投入社會服務，共建繁榮穩定的香港。她寄語社會各界繼續和衷共濟，秉承「民政幫到你」精神服務市民。

作為地區治理「三駕馬車」的重要一環，關愛隊首期服務於去年10月結束。兩年間，關愛隊共探訪約61萬長者及有需要住戶，提供近10萬次家居維修及清潔支援，並舉辦立法會選舉宣傳等約5萬項地區活動，累計惠及高達422萬人次，第二期服務現已展開。

助港青融入國家「十五五」大局

麥美娟又強調，民青局將持續推進青年發展工作，凝聚各界力量，引導青年深刻認識國家發展大勢，特別把握國家「十五五」規劃開局之年帶來的廣闊機遇，在實現個人價值同時，為國家作出貢獻。

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