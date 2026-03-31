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國安教育日︱民青局培育下一代愛國主義根基 逾4萬名額助青年赴內地交流

政情
更新時間：07:15 2026-03-31 HKT
發佈時間：07:15 2026-03-31 HKT

民政及青年事務局近年投放大量資源培育下一代，樹立愛國主義教育的根基。民青局局長麥美娟強調，「香港青年其實好優秀」，關鍵在於特區政府能否提供合適平台，讓他們親身感受和體驗國家發展。為此，局方除推動正向思維計劃，協助青年以積極態度面對挑戰外，每年更提供逾4萬個內地交流和實習名額。

學習中式步操及升旗儀式

麥美娟指出，近年相關計劃的申請人數屢創新高，熱門交流項目的報名數字更呈倍增，不少人反映「很難申請到皇牌計劃」，「證明香港青年朋友好願意了解國家發展」。她相信，只要「看到國家的真實發展，明白國家發展的趨勢」，香港青年便能在國家的支持下，將個人發展融入國家大局。

為配合「全民國家安全教育日」，局方亦特別資助青少年制服團體舉辦相關活動，向隊員介紹國安知識，並善用由青衣社區隔離設施改建而成的愛國主義教育基地，讓青少年學習中式步操及升旗儀式等，務求令每位市民深刻了解「維護國家安全是我們本來的責任」，並學習如何在社區推廣國安。

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