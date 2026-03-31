國安教育日︱麥美娟：維護國家安全「只有進行式」 民青局推動國安教育 培訓3300導師

今年4月15日將迎來香港特區第11個「全民國家安全教育日」。民政及青年事務局局長麥美娟引述國務院新聞辦公室發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，指《香港國安法》的實施是香港「由亂到治」的分水嶺，社會得以集中精力處理民生問題，在穩定安全的環境下做好地區治理，「讓市民獲得實實在在的幸福感和安全感」。她透露，目前地區已經有逾3,300人成為國家安全地區導師，接觸市民達75萬人次，強調維護國家安全「只有進行式」。

麥美娟接受傳媒訪問時指出，《白皮書》詳盡闡述了香港在維護國家安全方面的工作與發展，局方過去在地區舉辦了各樣國安教育活動，包括展覽、講座等。而下月舉行的「全民國家安全教育日」，民青局將一如既往地在十八區民政事務處安排各類活動；青年事務組其他隊伍亦將在各自範疇內，持續推動國安宣傳教育工作。

同鄉社團是堅實夥伴

在完善地區治理架構下，民青局在政務司司長領導的地區治理領導委員會，以及政務司副司長領導的地區治理專組的指導下，透過十八區民政事務處，及由關愛隊、區議員和地區「三會」（分區委員會、防火委員會、滅罪委員會）組成的「三駕馬車」，落實維護國安的原則和精神。自2024年11月至今，已有超過3300名地區三會人士參與「國家安全教育地區導師培訓計劃」，累計舉辦約7400場展覽、電影分享會及講座等活動，接觸約75萬人次。

麥美娟表示，「同鄉社團亦是我們堅實的合作夥伴」，局方已於3年內預留3千萬元推動「同鄉文化推廣計劃」，資助數十個同鄉社團，透過舉辦大型市集等生動方式，推廣同鄉文化和鄉情，深化市民對國家發展的認識。

至於社會上仍存在「軟對抗」，麥美娟指出，民青局和民政事務總署作為接觸市民的前線部門，在防範及識別工作上「責無旁貸」。她指出，社會存在不同形式的軟對抗，樂見近年市民的國安意識已顯著提高，甚至會主動提供資料並提醒潛在的國安風險。麥美娟重申，維護國家安全「只有進行式」，未來民青局會持續加強社區工作，防範「軟對抗」滲透。