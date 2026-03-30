經民聯提「十五五」對接建議 研蓮塘口岸「港車北上」 北都設科技仲裁中心

全國兩會日前審議並通過「十五五」規劃綱要，當中多個範疇支持香港鞏固提升競爭優勢。經民聯今日（30日）發布「香港對接國家『十五五』規劃初步建議」，以建設「美麗繁榮香港」為願景，提出九大目標及七大實體領域建議，促進香港與內地聯通，融入國家發展大局。

促完善粵港澳商標管理協作

經民聯黨魁吳永嘉表示，今年兩會政府工作報告特別提出，香港不但要融入國家發展大局，更應服務國家發展大局。經民聯副主席梁美芬補充，要服務國家發展大局，首要任務是推動大灣區與香港拆牆鬆綁。

報告從多方面建議香港與內地加強聯通。商業方面，建議特區政府放寬上市監管機制、簡化上市流程，吸引海內外企業來港上市。同時，經民聯建議完善粵港澳三地商標管理協作，加快建立知識產權互認機制，為三地營商提供便利。

經民聯發布「香港對接國家『十五五』規劃初步建議」。

推動更多陸路口岸24小時通關

交通方面，經民聯建議政府積極與內地商討完善跨境海陸空接駁系統，推動更多陸路口岸實施24小時通關，商討增加「粵車南下」的城市數目及配額，並研究在蓮塘口岸實施「港車北上」，深化與大灣區的聯動合作。

北部都會區方面，報告建議政府設立「北都─大灣區企業配對及協作平台」，促進上游科創企業與大灣區製造業高效對接；加快河套香港園區建設，在河套口岸實施24小時通關，發放大灣區工作證或實施內地居民「一簽多行」；在北都設立科技仲裁中心，處理涉及科技或知識產權的爭議，為創科發展提供制度配套。

經民聯建議政府設立「北都─大灣區企業配對及協作平台」。資料圖片

向合資格父母發「陪讀」簽證

梁美芬表示，大灣區不少高端人才家庭對香港教育感興趣。經民聯建議政府打造香港國際高端人才集聚高地，對接國家戰略部署。基礎教育方面，可允許內地及部分亞洲國家的學生自費入讀本地中小學，同時向合資格非本地中小學生父母發放專門的「陪讀」簽證，便利境外學生及家長來港。

除促進與大灣區融合外，建議書亦提出多項措施，鞏固提升香港國際航空樞紐、國際創新科技中心及國際法律及爭議解決服務中心的地位。

記者、攝影：周育瑩