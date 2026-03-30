Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

經民聯提「十五五」對接建議 研蓮塘口岸「港車北上」 北都設科技仲裁中心

政情
更新時間：17:19 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:19 2026-03-30 HKT

全國兩會日前審議並通過「十五五」規劃綱要，當中多個範疇支持香港鞏固提升競爭優勢。經民聯今日（30日）發布「香港對接國家『十五五』規劃初步建議」，以建設「美麗繁榮香港」為願景，提出九大目標及七大實體領域建議，促進香港與內地聯通，融入國家發展大局。

促完善粵港澳商標管理協作

經民聯黨魁吳永嘉表示，今年兩會政府工作報告特別提出，香港不但要融入國家發展大局，更應服務國家發展大局。經民聯副主席梁美芬補充，要服務國家發展大局，首要任務是推動大灣區與香港拆牆鬆綁。

報告從多方面建議香港與內地加強聯通。商業方面，建議特區政府放寬上市監管機制、簡化上市流程，吸引海內外企業來港上市。同時，經民聯建議完善粵港澳三地商標管理協作，加快建立知識產權互認機制，為三地營商提供便利。

經民聯發布「香港對接國家『十五五』規劃初步建議」。
經民聯發布「香港對接國家『十五五』規劃初步建議」。

推動更多陸路口岸24小時通關

交通方面，經民聯建議政府積極與內地商討完善跨境海陸空接駁系統，推動更多陸路口岸實施24小時通關，商討增加「粵車南下」的城市數目及配額，並研究在蓮塘口岸實施「港車北上」，深化與大灣區的聯動合作。

北部都會區方面，報告建議政府設立「北都─大灣區企業配對及協作平台」，促進上游科創企業與大灣區製造業高效對接；加快河套香港園區建設，在河套口岸實施24小時通關，發放大灣區工作證或實施內地居民「一簽多行」；在北都設立科技仲裁中心，處理涉及科技或知識產權的爭議，為創科發展提供制度配套。

經民聯建議政府設立「北都─大灣區企業配對及協作平台」。資料圖片
經民聯建議政府設立「北都─大灣區企業配對及協作平台」。資料圖片

向合資格父母發「陪讀」簽證

梁美芬表示，大灣區不少高端人才家庭對香港教育感興趣。經民聯建議政府打造香港國際高端人才集聚高地，對接國家戰略部署。基礎教育方面，可允許內地及部分亞洲國家的學生自費入讀本地中小學，同時向合資格非本地中小學生父母發放專門的「陪讀」簽證，便利境外學生及家長來港。

除促進與大灣區融合外，建議書亦提出多項措施，鞏固提升香港國際航空樞紐、國際創新科技中心及國際法律及爭議解決服務中心的地位。

記者、攝影：周育瑩

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
3小時前
被告陳鈞濬判監8年半。
01:25
消防員迷姦女網友重判監禁8年半 官斥故意不戴套以達致慾念滿足 「非一時衝動或情不自禁」
社會
1小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
3小時前
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
社會
4小時前
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
2026-03-29 14:48 HKT
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
報復社會？︱網傳剷泥車衝北京集市致多人死 司機遭民眾暴打
即時中國
5小時前
荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮
荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
8小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT