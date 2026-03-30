高官任命︱運輸署長李頌恩升職 4.1起任商經局常秘 謝詠誼掌運輸署

政府今日（30日）宣布高層官員任命，現任旅遊事務專員張馮泳萍將於5月26日出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務），接替將展開退休前休假的甄美薇；現任運輸署署長李頌恩將於4月1日起，出任商務及經濟發展局常任秘書長；現任文化體育及旅遊局副秘書長謝詠誼將於4月1日出任運輸署署長；現任政制及內地事務局副秘書長施金獎，將於5月6日出任政府產業署署長，接替將展開退休前休假的馮建業。

楊何蓓茵：相關高層人員具領導才能

官場早前有傳李頌恩會升任政制及內地事務局常秘，但未知是否因巴士安全帶「立錯法」風波，最終改由原商經展局常秘黃少珠接任。

對於張馮泳萍、李頌恩、謝詠誼及施金獎的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，涉及今次調動的同事皆是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

對於兩名退休的高級官員，楊何蓓茵感謝他們過去30多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出重大貢獻，並祝願他們退休生活充實及愉快。

楊何蓓茵表示，甄美薇出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）期間，督導多項重大政策措施，以維護香港金融系統穩健並增強金融市場的競爭力。她致力推進規管制度改革、推動資本市場創新、促進資產及財富管理業務發展，以及拓展和深化內地與香港市場互聯互通。多項政策鞏固了香港作為領先國際金融中心的地位。

楊何蓓茵又指，馮建業出任政府產業署署長期間，帶領部門滿足政府對合適產業的需要。他致力推動部門採取科技方案以優化政府物業管理，為政府提供高效的公共服務作出重要支持。

以下為6位官員的個人簡歷：

甄美薇

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甄美薇1988年七月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前運輸科、前貿易署、前布政司辦公室、前工商科、前財經事務局、前經濟發展及勞工局、前衞生福利及食物局、香港特別行政區政府駐日內瓦經濟貿易辦事處及前民政事務局。她於2011年10月至2016年8月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），於2016年8月至2020年8月出任工業貿易署署長，並從2020年8月起出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）。

馮建業

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馮建業1990年8月加入政務職系後，於2023年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前文康廣播科、前工業署、前政務總署、前規劃環境地政科、前衞生福利及食物局和房屋署。他於2016年5月至2019年7月出任前食物及衞生局副秘書長（食物），於2019年7月至2021年9月出任香港電台副廣播處長，並從2021年9月起出任政府產業署署長。

張馮泳萍

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張馮泳萍1992年9月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前經濟科、前教育統籌科、公務員事務局、民政事務總署、前食物及衞生局、勞工及福利局和教育局。她於2017年10月至2020年8月出任前民政事務局副秘書長，於2020年8月至2024年7月出任公務員事務局副秘書長，並從2024年8月起出任旅遊事務專員。

李頌恩

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李頌恩1994年7月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前民政事務科、前政制事務科、民政事務總署、保安局、前環境運輸及工務局、工業貿易署、前食物及衞生局和前民政事務局。她於2017年10月至2020年12月出任前運輸及房屋局副秘書長（運輸），於2020年12月至2023年8月出任發展局副秘書長（工務），並從2023年8月起出任運輸署署長。

謝詠誼

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謝詠誼1997年7月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前衞生福利局、前教育統籌局、大學教育資助委員會、民政事務總署、行政長官辦公室、前民政事務局和公務員事務局。她於2019年6月至11月出任前政策創新與統籌辦事處統籌主任（施政報告），於2019年11月至2024年5月出任前運輸及房屋局副秘書長（運輸）（後改稱運輸及物流局副秘書長），並從2024年5月起出任文化體育及旅遊局副秘書長。

施金奬

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施金奬1997年8月加入政務職系後，於2025年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括公務員事務局、前政制事務局、行政長官辦公室、前房屋及規劃地政局、前教育統籌局（後改組為教育局）、財經事務及庫務局、發展局和前運輸及房屋局。他於2020年4月至2021年9月出任海事處副處長，於2021年9月至2024年1月出任香港電台副廣播處長，並從2024年1月起出任政制及內地事務局副秘書長。