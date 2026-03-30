大棋盤︱立法會今辦兩會座談 議員擬做北都「紅隊」

全國兩會閉幕半個月，不同政黨、社團、機構已陸續舉行兩會精神學習會，立法會今日上午亦在大樓內舉辦兩會分享會，全體議員、秘書處管理層獲邀出席。據悉屆時27名身兼港區全國人大代表、全國政協委員的議員皆會發言，分享自己對兩會精神的見解。有議員透露會嘗試充當「紅隊」，提出兩會精神在香港的銜接問題，期望政策要真正「貼地」幫到市民。

分享會在上午11時開始，長約一個半小時，據了解，各議會板塊已有一定協調，立法會主席李慧琼開場發言後，會按照今年全國人大會議議程次序，依次安排議員講述政府工作報告、「十五五」規劃、人大常委會報告、3條法例、「兩高」報告等，其中身兼全國人大常委的李慧琼，會負責人大常委會報告的部分，隨後輪到其他人大政協發言。27名人大政協發言各兩分鐘，換言之合共約1小時，餘下時間交由其他議員發揮。

議員指不能只着眼「賺大錢」 市民「體感」更重要

有資深議員指，過去半個月不同機構均舉辦過兩會學習或分享活動，立法會稍遲舉行，部分原因是需要先收集社會各界意見，好讓發言內容更加成熟完整，而立法會分享會有網上直播，可為社會起示範作用。

發言時間有限，預料大部分發言的議員圍繞主動對接「十五五」、加快北部都會區建設等「政治正確」內容。不過身兼全國政協的立法會議員管浩鳴向筆者表示，在時間許可下，除了所屬的社福板塊與兩會精神的關係外，會嘗試擔當「紅隊」，關注北都發展如何令香港普羅大眾受惠，分享經濟紅利。

「十五五」規劃提出香港要「加快北部都會區建設」，足見中央之重視程度，特區政府近日亦提出加快北都發展專屬法例，又帶領議員到北都實地考察。管浩鳴指原則上毋須懷疑北都經濟潛力，但較擔心的是大眾市民未必受益，因健康的創科發展生態，不會只是着眼於「賺大錢」，如何將上中下游產業連貫起來，讓普羅市民也可從中得益，是現時發展北都討論「缺位」之處。

他指國家發展經濟也講求「共同富裕」，人民要有獲得感、幸福感，大眾對於多少間公司投資北都、經濟數據改善未必有感覺，因為「錢落唔到佢哋度」，市民更關注「樓下間舖頭執笠」、收入有否改善，這情況與近年本港經濟一樣，金融市場表現亮麗，但普羅市民的「體感」不一樣。他強調作為議員，也有責任提醒政府及各界北都發展時，如何兼顧大眾福祉。

另一身兼政協的議員吳傑莊表示，個人最關注智慧經濟、高水平對外開放等議題。他理解大眾對能否受惠於經濟發展有疑慮，但實際上科技發展過程中，只要產業上游有足夠投資，在中、下游必然會產生大量技術或非技術支援人員就業機會，產品普及化後亦可改善民眾生活。當然此過程需時，但產業發展有其規律，毋須太擔心。

李慧琼出掌立法會後，立法會不同類型「學習」明顯增加，已先後就完善行政主導、國安白皮書等研討，這類學習活動將恆常化，據悉下一輪學習活動有機會圍繞《議事規則》或《立法會議員守則》。沒有調查就沒有發言權，議員提升理論基礎、加強調研固然是好事，但若然更多治港者願意充當「紅隊」，提出不同見解及解決疑難的方案，對政策成功推動落地，定必相得益彰。

聶風