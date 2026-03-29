律師會「甲乙有約」延伸至大灣區 助會員拓展區內專業網絡及業務機遇

香港律師會去年10月推出首場「甲乙有約」活動，促進法律服務使用者與提供者互動交流後，為延續首場活動的成果，律師會於昨日（28日）推至粵港澳大灣區，協助會員拓展區內專業網絡及業務機遇。

香港律師會在社交平台指，今次活動同時為「灣區快車」系列第五站，結合其促進專業交流與跨境合作特色，由會長湯文龍律師率約50名理事及會員赴深圳，與百餘名大灣區企業代表、法務及業界人士透過活動作交流。

從實務操作等多個層面展開深入討論

活動以「法律賦能數字未來：大灣區法律市場的新機遇」為題， 聚焦大灣區企業於數字經濟及跨境發展背景下面對的新機遇與新挑戰，從實務操作、法律架構、監管制度等多個層面展開深入討論。

湯文龍致歡迎辭時表示：「『十五五』規劃開局之年，既是大灣區法律服務業新挑戰，更是新機遇。理解數位經濟的動態發展為大灣區法律服務業帶來了新的挑戰與機會。深圳與香港一河之隔，既是科技創新與金融創新的前沿陣地，亦與香港作為國際金融中心的定位優勢互補。」

他提到，香港律師長期主導各類跨境項目的執行工作，包括統籌內地法律顧問、離岸法律顧問、核數師、銀行及投資者，推動盡職審查，並制定嚴謹、可辯護且具高度公信力的披露文件，從而使香港律師在企業推動現實世界資產（「RWA」）發展的過程中發揮關鍵而積極的作用。

來自大灣區不同領域嘉賓分享真知灼見

活動邀請到多位來自大灣區不同領域的嘉賓分享真知灼見，包括金杜律師事務所合夥人趙英律師、深圳能源集團股份有限公司產權法律部副總經理王坤、深圳市電池行業協會秘書長李小禕、深圳數據交易所合規部總經理王青蘭、深圳綠色交易所有限公司戰略研究部負責人薛天以及頭部券商環球市場部負責人歐陽姝。專題研討環節由香港律師會理事暨「甲乙有約」籌委會（「籌委會」）主席趙彤律師，以及滴灌通集團合夥人兼首席法律總監凌濤濤律師擔任主持。

演講嘉賓回顧中國企業「走出去」的發展歷程，並就境外投資中常見的合規要求、政治風險及本地化經營挑戰，交流如何善用大灣區的制度協同優勢，以提升企業海外布局的穩健性與可持續性。討論亦聚焦RWA代幣化的發展趨勢，探討其在提升資產流動性、創新融資模式及對接全球市場方面的潛力，同時梳理不同類型代幣的合規要求及境內外發行路徑。此外，活動亦涵蓋數據交易市場的發展方向，探討如何透過數據可信機制及制度創新，在保障安全的前提下促進數據依法合規流通，為企業數字化轉型及跨境發展提供制度支撐。

同日下午，湯文龍偕理事、籌委會委員及律師會會員參觀位於中國華潤大廈65-66層的華潤集團春筍歷史文化展廳。代表團俯瞰深圳市南山區後海城市景觀，深化對區內發展環境認識。

「甲乙有約」延伸至大灣區後，律師會將續透過創新多元交流活動，協助會員拓展區內專業及業務機遇。