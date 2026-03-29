Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

律師會「甲乙有約」延伸至大灣區 助會員拓展區內專業網絡及業務機遇

政情
更新時間：09:04 2026-03-29 HKT
發佈時間：09:04 2026-03-29 HKT

香港律師會去年10月推出首場「甲乙有約」活動，促進法律服務使用者與提供者互動交流後，為延續首場活動的成果，律師會於昨日（28日）推至粵港澳大灣區，協助會員拓展區內專業網絡及業務機遇。  

香港律師會在社交平台指，今次活動同時為「灣區快車」系列第五站，結合其促進專業交流與跨境合作特色，由會長湯文龍律師率約50名理事及會員赴深圳，與百餘名大灣區企業代表、法務及業界人士透過活動作交流。  

從實務操作等多個層面展開深入討論

活動以「法律賦能數字未來：大灣區法律市場的新機遇」為題， 聚焦大灣區企業於數字經濟及跨境發展背景下面對的新機遇與新挑戰，從實務操作、法律架構、監管制度等多個層面展開深入討論。

湯文龍致歡迎辭時表示：「『十五五』規劃開局之年，既是大灣區法律服務業新挑戰，更是新機遇。理解數位經濟的動態發展為大灣區法律服務業帶來了新的挑戰與機會。深圳與香港一河之隔，既是科技創新與金融創新的前沿陣地，亦與香港作為國際金融中心的定位優勢互補。」

他提到，香港律師長期主導各類跨境項目的執行工作，包括統籌內地法律顧問、離岸法律顧問、核數師、銀行及投資者，推動盡職審查，並制定嚴謹、可辯護且具高度公信力的披露文件，從而使香港律師在企業推動現實世界資產（「RWA」）發展的過程中發揮關鍵而積極的作用。

來自大灣區不同領域嘉賓分享真知灼見

活動邀請到多位來自大灣區不同領域的嘉賓分享真知灼見，包括金杜律師事務所合夥人趙英律師、深圳能源集團股份有限公司產權法律部副總經理王坤、深圳市電池行業協會秘書長李小禕、深圳數據交易所合規部總經理王青蘭、深圳綠色交易所有限公司戰略研究部負責人薛天以及頭部券商環球市場部負責人歐陽姝。專題研討環節由香港律師會理事暨「甲乙有約」籌委會（「籌委會」）主席趙彤律師，以及滴灌通集團合夥人兼首席法律總監凌濤濤律師擔任主持。 

演講嘉賓回顧中國企業「走出去」的發展歷程，並就境外投資中常見的合規要求、政治風險及本地化經營挑戰，交流如何善用大灣區的制度協同優勢，以提升企業海外布局的穩健性與可持續性。討論亦聚焦RWA代幣化的發展趨勢，探討其在提升資產流動性、創新融資模式及對接全球市場方面的潛力，同時梳理不同類型代幣的合規要求及境內外發行路徑。此外，活動亦涵蓋數據交易市場的發展方向，探討如何透過數據可信機制及制度創新，在保障安全的前提下促進數據依法合規流通，為企業數字化轉型及跨境發展提供制度支撐。

同日下午，湯文龍偕理事、籌委會委員及律師會會員參觀位於中國華潤大廈65-66層的華潤集團春筍歷史文化展廳。代表團俯瞰深圳市南山區後海城市景觀，深化對區內發展環境認識。  

「甲乙有約」延伸至大灣區後，律師會將續透過創新多元交流活動，協助會員拓展區內專業及業務機遇。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
19小時前
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
影視圈
15小時前
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
影視圈
11小時前
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
即時國際
2小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
Threads網民熱議全港最好食片皮鴨！大推中環卅二公館「食物環境服務都好」 網友另推沙田1酒店中菜館：「無得鬥氣」
港人熱議全港最好食片皮鴨！中環卅二公館上榜 網民力推沙田酒店中菜廳：無得鬥氣
飲食
22小時前
第34期六合彩今晚（3月28日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。
六合彩｜800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
2026-03-28 07:45 HKT
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
20小時前
TVB小生丁子朗拍內地短劇一王戰四后 變油膩霸總被嘲演技浮誇 繼《亞洲超星團》後再惹負評？
TVB小生丁子朗拍內地短劇一王戰四后 變油膩霸總被嘲演技浮誇 繼《亞洲超星團》後再惹負評？
影視圈
20小時前