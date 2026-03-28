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張舉能率團出席悉尼商業訴訟司法研討會 加強國際司法交流

政情
更新時間：15:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-28 HKT

終審法院首席法官張舉能於3月26日至27日率領香港司法機構代表團在澳洲悉尼出席第9屆商業訴訟司法研討會，並於今日（28日）返港。在為期兩日的研討會中，代表9個參與司法管轄區的首席法官及資深法官就商業訴訟的各個方面交流意見、分享經驗和良好做法，並藉此機會加強法院之間的連繫，以及提升法律專長，以應對各司法管轄區所面臨的多元挑戰。

香港代表團成員包括高等法院上訴法庭法官林雲浩、高等法院原訟法庭法官高浩文、陳靜芬和鄭蕙心。高等法院原訟法庭法官陳美蘭亦透過視像形式參與研討會。

張舉（前排中）與其他與會的司法管轄區代表合照。
張舉（前排中）與其他與會的司法管轄區代表合照。
張舉能（左）參與研討會。
張舉能（左）參與研討會。
代表團成員，包括高等法院上訴法庭法官林雲浩（右二）、高等法院原訟法庭法官高浩文（右四）、陳靜芬（左二）和鄭蕙心（左三）參與研討會。
代表團成員，包括高等法院上訴法庭法官林雲浩（右二）、高等法院原訟法庭法官高浩文（右四）、陳靜芬（左二）和鄭蕙心（左三）參與研討會。

香港特別行政區、新加坡和澳洲新南威爾斯州三地法院每兩年共同主辦商業訴訟司法研討會，並輪流在這三個司法管轄區舉行。上屆研討會於2024年在香港舉行。

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